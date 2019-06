Quale numero per Hazard al Real Madrid? Non il 10: "Modric mi ha detto di no..."

Nella conferenza stampa di presentazione, Hazard ha svelato di avere chiesto il dieci a Modric: niente da fare.

Dopo due anni di voci e sogni da parte dei tifosi del , Eden Hazard è finalmente un giocatore blanco. Dopo l'ufficialità dell'affare, l'arrivo al Bernabeu per la presentazione davanti a 50.000 tifosi e la consueta conferenza stampa all'interno del Bernabeu.

Uno dei grandi dubbi relativi alla nuova avventura di Hazard è quello della maglia. Il giocatore belga infatti è uno dei grandi numeri dieci in giro per il globo, ma al Real Madrid non potrà indossare la casacca più importante perch+ già sulle spalle di Luka Modric.

A raccontare l'aneddoto di questi giorni è stato proprio Hazard:

"Ho avuto la fortuna di parlare con Modric atttraverso Kovacic e per scherzo ho chiesto se poteva darmi il dieci. Mi ha detto di no...".

Hazard dovrà quindi trovare un altro numero:

"Sì, ma non è importante. La cosa importante è lottare e giocare con questa maglia, per questo logo".

Arrivato al , Hazard ha indossato la 17 prima di ereditare la magica numero 10 una volta libera: in passato ha comunque indossato anche il 26 e il 36 ai tempi del . Attualmente al Real rimangono libere la 13 e la 16, mentre la 7 è nelle mani di Mariano Diaz.

Quest'ultimo lascerà comunque il Real nelle prossime settimane, lasciando libero il numero che sembra il più probabile per il nuovo Hazard. Anche il 17 è per ora già occupato, sulle spalle di Lucas Vazquez. Un altro giocatore in partenza in questo calciomercato estivo. Al nuovo fenomeno di Madrid non resta che aspettare.