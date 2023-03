Neymar e il PSG, il punto più basso: in estate l'addio può diventare realtà

L'attaccante brasiliano ha subito l'ennesimo infortunio e difficilmente resterà al Parco dei Principi oltre l'estate.

Tutti ricordano quel goal di Neymar con la maglia del Santos. Il brasiliano, allora diciassettenne, elude due tackle, fa un uno-due con un compagno di squadra, si fa passare il pallone tra le gambe, lo tocca con l'interno del piede aggirando altri due difensori e scaglia un tiro che supera il portiere in uscita. È il goal che annuncia Neymar al mondo. Dodici anni dopo, sembra passata una vita.

Lo stesso giocatore è ora costretto a subire il quarto infortunio alla caviglia in quattro anni e si appresta a saltare la partita più importante della stagione per il PSG, in Champions, contro il Bayern Monaco. Quello stesso giocatore ora deve andare avanti, trovare un nuovo club e cercare di riscoprire il diciassettenne che ha sconvolto il mondo.

Neymar sembra suscitare discussioni ovunque vada. Per alcuni è lo spirito della samba, l'erede di Ronaldinho e Pelé. Per altri, invece, rappresenta un potenziale inespresso, un personaggio che si prende le luci della ribalta e infanga il calcio con un atteggiamento di noncuranza nei confronti del duro lavoro.

Ma è proprio questo il fascino di Neymar. È uno dei migliori al mondo perché il calcio gli viene così facile. Sarebbe quasi deludente se ci provasse, perché rovinerebbe l'essenza stessa del giocatore. La sua capacità di tradurre il suo talento in successi di squadra è, per molti versi, irrilevante. Neymar si apprezza al meglio se isolato.

Il problema è che il calcio non funziona così. I migliori al mondo dovrebbero innalzare il livello di chi li circonda. Dovrebbero vincere trofei. I dibattiti sul più grande di sempre non si risolvono solo sulla base degli elastici.

Ed è forse per questo che Neymar si è trasferito al PSG.

Per i suoi stessi standard, nel 2017 ha vissuto una stagione mediocre al Barcellona.

I Blaugrana sono arrivati secondi nella Liga e sono stati sconfitti dalla Juventus nei quarti di finale della Champions League. Neymar, pur essendo un elemento fondamentale della squadra, non aveva eguagliato la sua forma dell'anno precedente. Lionel Messi e Luis Suarez erano al centro dell'attenzione e, nonostante la prestazione di Neymar nella migliore rimonta di tutti i tempi in Champions League, raramente ha ricevuto i riconoscimenti che riteneva di meritare.

Un passaggio al PSG, quindi, aveva senso. Neymar poteva avere il suo spazio e crogiolarsi sotto i riflettori parigini. Aveva la sua squadra, il suo campionato, la possibilità di dimostrare che poteva trascinare i giocatori intorno a lui al successo.

E per una stagione lo ha fatto. Nella sua prima campagna in Francia, Neymar ha preso vita. Ha realizzato 32 goal in 20 partite di Ligue 1 e ne ha segnati sei in sette partite di Champions League. Il PSG ha realizzato il triplete nazionale e ha vinto la Ligue 1 con 13 punti di vantaggio.

Ma la stagione si è sgretolata quando Neymar si è infortunato. Il PSG ha perso 3-1 contro il Real Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il brasiliano è stato escluso per il secondo turno a causa di un infortunio alla caviglia. Il PSG ha perso 2-1.

Da allora Neymar non è più stato lo stesso. Rientrato in fretta e furia da quella botta, in tempo per i Mondiali del 2018, non ha potuto evitare che il Brasile uscisse dalla competizione ai quarti di finale, nonostante sia stato inserito nella squadra del torneo. Durante la competizione è stato anche criticato per aver trascorso un totale di 14 minuti a terra in seguito a falli e ha affermato dopo il torneo che avrebbe potuto lasciare la nazionale.

Dopo la competizione si pensava che Neymar avrebbe avuto un'altra occasione di mettersi in luce e di guidare di nuovo la squadra. Invece, il PSG ha acquistato un giovanissimo fenomeno francese chiamato Kylian Mbappé.

Ed è qui che sono iniziati i veri problemi. Neymar è stato tempestato di domande sul suo rapporto con il nuovo compagno di squadra, mentre i media locali hanno creato una narrativa che lo vedeva geloso del successo di Mbappé alla Coppa del Mondo.

Mbappé, in un primo momento, ha difeso il suo compagno di squadra, lodando Neymar e suggerendo che avrebbe potuto imparare dal brasiliano.

Ma ci sono stati segnali che indicano che i due non sono mai andati d'accordo. I due hanno litigato pubblicamente in campo e, secondo quanto riferito, non erano d'accordo neanche fuori dal campo. Neymar ha lottato con gli infortuni per tutta l'estate ed era visibilmente impreparato per iniziare l'anno. Mbappé, dal canto suo, ha iniziato la sua seconda stagione del PSG alla grande e ha concluso l'anno con 40 goal.

Nel frattempo, gli infortuni hanno iniziato ad accumularsi. Ed è forse questa la radice dello sgretolamento del rapporto tra Neymar e il PSG: la sua totale incapacità di mantenersi in forma.

Si è fratturato due volte il metatarso, si è rotto tre volte i legamenti della caviglia e ha lottato con una serie di infortuni muscolari.

Il brasiliano non è mai stato in grado di trovare il ritmo o la continuità necessari per guidare una squadra. Neymar, semplicemente, non può essere la stella se non è in campo.

Tutto il resto è solo una conseguenza. I problemi di Neymar fuori dal campo sono stati analizzati fino allo sfinimento, e sono tanti. Dai litigi con i compagni di squadra alla tappa di mezzanotte da McDonald's dopo una sconfitta imbarazzante, Neymar non ha aiutato la sua reputazione.

Ma se fosse stato in campo e si fosse comportato secondo le sue capacità, le sue malefatte non sarebbero state un problema grave. Invece, ora tutto ruota intorno al personaggio Neymar.

Diversi manager di fama mondiale come Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino e ora Christophe Galtier, hanno trovato il giocatore quasi impossibile da gestire. Ci sono state seconde, terze e quarte possibilità, ma nessuno è riuscito a controllare la situazione. E adesso? Neymar è di nuovo infortunato e il PSG è in svantaggio con il Bayern Monaco negli ottavi di Champions League. Sebbene sia probabile l'ennesimo trionfo in Ligue 1, i parigini sono fuori dalla Coupe de France e le voci di malcontento si susseguono.

Mbappé potrebbe partire quest'estate, Messi potrebbe seguirlo. E Neymar potrebbe essere il prossimo. È il modo migliore per far finire tutto questo. La tensione è alta al Parco dei Principi.

Neymar, tra i tre, è probabilmente quello che più il PSG può permettersi di lasciare andar via. A questo punto, gli infortuni, le interruzioni e il clamore mediatico rendono quasi irrilevante l'estro del brasiliano. Neymar, in fondo, probabilmente lo sa.

È ora che il matrimonio finisca, che il giocatore abbia la possibilità di tornare alle sue ambizioni.