Nations League, cosa serve all'Italia per qualificarsi alla Final Four

La vittoria contro la Polonia pone gli azzurri in testa al girone: tutto dipenderà da loro nell'ultima giornata. Anche se può bastare anche un pari.

La vittoria contro la avvicina sempre di più l' alla Final Four di Nations League. Gli azzurri sono in testa al gruppo 1 della lega A e mercoledì 18 novembre, a Sarajevo, sfidano la , padroni del proprio destino. La squadra di Mancini nella scorsa edizione aveva chiuso il raggruppamento dietro soltanto al , poi diventato campione.

La situazione di classifica nel gruppo 1 della lega A di vede l'Italia in testa a 9 punti, seconda l' a 8 e terza la Polonia a 7, mentre chiude con 2 soli punti la Bosnia, fanalino di coda. Decisiva sarà l'ultima giornata, che vede in programma Bosnia-Italia e Polonia-Olanda. In caso di arrivo a pari punti, l'Italia ha il vantaggio degli scontri diretti contro la Polonia, mentre con l'Olanda andrà valutata la differenza reti: al momento +3 per gli azzurri, +2 per gli Oranje.

Per l'Italia l'eventuale qualificazione varrebbe doppio: qualora gli azzurri dovessero approdare alla fase finale, infatti, sarebbero anche chiamati a organizzarla. Le date ci sono già: semifinali il 6 e il 7 ottobre, finale il 10 ottobre. Le gare si dovrebbero giocare tra e Milano.

COSA SERVE ALL'ITALIA PER QUALIFICARSI ALLA FINAL FOUR DI NATIONS LEAGUE

Per qualificarsi alla Final Four di Nations League, all'Italia basterà vincere mercoledì sera contro la Bosnia. Il successo contro la Polonia ha infatti permesso agli azzurri di salire al primo posto nel girone e di dipendere soltanto da sé stessi. Dunque con tre punti in terra balcanica la squadra di Mancini sarà certa di chiudere il girone al primo posto.

Gli azzurri potranno però contare anche su altre combinazioni di risultati. Se Polonia-Olanda finisse in parità, ad esempio, l'Italia rimarrebbe in testa al girone anche in caso di k.o. a Sarajevo. Un'altra combinazione positiva per gli azzurri sarebbe il pareggio contro la Bosnia, con contemporanea vittoria della Polonia contro l'Olanda.

L'ITALIA SI QUALIFICA ALLA FINAL FOUR DI NATIONS LEAGUE SE...