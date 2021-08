Napoli-Venezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Esordio in A per il Napoli che ospita il neopromosso Venezia. Tutto sul match: da dove vederlo in tv e streaming alle probabili formazioni.

Scatta il campionato del Napoli. Il debutto casalingo contro il Venezia rappresenta l'esordio ufficiale di Luciano Spalletti sulla panchina partenopea.

Gli azzurri ripartono dal fortino di casa dove, nella passata stagione, videro sfumare l'approdo alla Champions League proprio all'ultima giornata segnata dal pareggio-beffa contro il Verona.

I lagunari, invece, ritrovano il palcoscenico della massima serie vent'anni dopo l'ultima volta. Gli arancioneroverdi allenati da Paolo Zanetti non disputano un campionato di Serie A dalla stagione 2021-2022.

L'ultimo confronto diretto tra le due squadre risale al torneo di Serie B della stagione 2003-2004. La partita terminò 1-1 con il Venezia in vantaggio grazie all'autorete di Carrera prima di essere raggiunto dal pari di Dionigi.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Napoli-Venezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO NAPOLI-VENEZIA

Napoli-Venezia si giocherà domenica 22 agosto allo Stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45.

La diretta del match tra Napoli e Venezia sarà esclusiva di DAZN. Per seguire la partita si dovrà scaricare l'app dedicata dalla propria smart tv. In alternativa si dovrà collegare la propria tv ad un TIMVISIONBOX o a dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast. Un'altra soluzione percorribile è quella di collegare la tv ad una console come PlayStation (4/5) o Xbox (One, One S, One X).

DAZN offre a ai propri abbonati la possibilità di seguire la partita tra partenopei e lagunari anche attraverso la diretta streaming. Se si accede da smartphone o tablet servirà scaricare l'app di DAZN dai sistemi iOS o Android. Nel caso in cui si ricorra all'uso di pc o notebook sarà sufficiente collegarsi al portale e selezionare il match dal palinsesto.

Napoli-Venezia verrà raccontata anche da Goal attraverso la tradizionale diretta testuale. Collegandovi al portale ricevete gli aggiornamenti in tempo reale su tutto ciò che accadrà al 'Diego Armando Maradona' di Napoli: dall'annuncio delle formazioni ufficiali fino al fischio finale.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Napoli-Venezia verrà raccontata dalla telecronaca di Pierluigi Pardo, coadiuvato al commento tecnico da Stefano Schwoch.

Spalletti è costretto a fare i conti con le assenze di Mertens e Demme, mentre Lozano andrà inizialmente in panchina. Di conseguenza attacco sulle spalle di Osimhen supportato dal tridente Politano-Zielinski-Insigne. In mediana largo al duo Fabian Ruiz-Lobotka mentre in difesa Rrahmani è il favorito per affiancare Koulibaly al centro del reparto. Tra i pali ci sarà Meret con Di Lorenzo e Mario Rui a spartirsi le corsie laterali.

Zanetti si affaccia sul pianeta Serie A optando per l'abito tattico del 4-3-3: in porta Maenpaa, difesa a quattro con Caldara-Ceccaroni a comporre il duo centrale, Ebuehi e Schnegg in qualità di terzini. A centrocampo c'è Peretz in cabina di regia affiancato da Tessmann e Heymans. Davanti sarà tridente: con Forte ci saranno Johnsen e Di Mariano.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Tessmann, Peretz, Heymans; Johnsen, Forte, Di Mariano.