PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-VENEZIA

Il nuovo Napoli debutta in campionato al 'Maradona' contro il neo-promosso Venezia, Spalletti punta su Osimhen. In campo anche Insigne.

La stagione del Napoli di Spalletti inizia al 'Diego Armando Maradona' dove gli azzurri ospitano il neo-promosso Venezia per la prima giornata della Serie A 2021/22.

Spalletti deve fare a meno di Demme, Lozano e Mertens mentre in difesa Manolas sarà preferito a Rrhamani per fare coppia con Koulibaly nonostante le recenti voci di mercato. In porta Meret, Di Lorenzo a Mario Rui sulle fasce.

A centrocampo occasione per Lobotka accanto a Fabian Ruiz e Zielinski, in attacco Osimhen supportato da Politano e Insigne.

Il Venezia risponde col tridente formato da Johnsen, Forte e Di Mariano, Caldara guida la difesa completata da Ebuehi, Ceccaroni e Schnegg. In mezzo al campo Fiordilino, Pererz e Heymans.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Fiordilino, Peretz, Heymans; Johnsen, Forte, Di Mariano.