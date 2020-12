Napoli-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli sfida in casa la Sampdoria nell'11ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

NAPOLI-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 13 dicembre 2020

13 dicembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Napoli di Gennaro Gattuso affronta in casa la Sampdoria di Claudio Ranieri nell'11ª giornata di . I partenopei sono terzi in classifica con 20 punti, gli stessi della , con un cammino di 7 vittorie e 3 sconfitte (di cui una a tavolino) e un punto di penalizzazione inflitto per la mancata disputa della gara con i bianconeri. I liguri, invece, si trovano in 12ª posizione con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.

Nei 53 precedenti giocati in casa dei campani in Serie A, il bilancio pende nettamente dalla parte di questi ultimi con 25 vittorie, 19 pareggi e 9 successi blucerchiati. L'ultimo successo esterno della Sampdoria è datato 19 aprile 1998. In quell'occasione i genovesi, guidati da Boskov, superarono 2-0 i ragazzi di Montefusco con un autogoal di Crasson e una rete di Laigle. Nei successi 12 confronti nel massimo campionato sono arrivati 10 vittorie azzurre e 2 pareggi.

Il Napoli, che in settimana ha ottenuto la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League, è reduce da 3 vittorie e una sconfitta in campionato nelle ultime 4 giornate, mentre la Sampdoria ha riportato 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate.

Il messicano Hirving Lozano, autore di 5 reti nel torneo, è il miglior marcatore dei partenopei, che sono la squadra che ha mandato in goal più giocatori, ben 10. Fra i blucerchiati spiccano invece i 5 goal del grande ex Fabio Quagliarella, che con la maglia del Napoli ha giocato 34 partite e firmato 11 goal (10 in casa) in Serie A. In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-SAMPDORIA

Napoli-Sampdoria si giocherà il pomeriggio di domenica 13 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio San Paolo-Diego Armando Maradona di Napoli. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 107ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00. Il match sarà diretto dall'arbitro Federico La Penna della sezione di 1.

La sfida Napoli-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La diretta della partita sarà curata da Daniele Barone, con il commento tecnico di Fernando Orsi.

Chi lo preferisse potrà seguire Napoli-Sampdoria, attraverso Sky Go, anche in diretta su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale del servizio.

Un'ulteriore opzione è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere numerosi eventi sportivi, fra cui le partite di Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti agli utenti.

IN DIRETTA SU GOAL

darà la possibilità ai suoi lettori di seguireanchesul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Gattuso avrà 4 assenze: davanti mancherà ancora Osimhen, oltre al nigeriano non saranno della partita anche Malcuit, Hysaj e Rrahmani, questi ultimi due negativizzatisi al coronavirus, ma non ancora pronti. Davanti Mertens potrebbe agire da punta centrale, con Politano, Zielinski e Lorenzo Insigne a supporto sulla trequarti. In mediana Fabian Ruiz e Bakayoko, favorito su Demme. Fra i pali si rinnova il ballottaggio fra Ospina e Meret, con il secondo potrebbe spuntarla. La difesa a quattro vedrà infine Di Lorenzo e Mario Rui terzini, con Manolas e Koulibaly a comporre la coppia centrale.

Ranieri punterà in attacco sull'ex Quagliarella, supportato da uno tra Ramírez (favorito) o Verre. Centrocampo scolpito con Thorsby ed Ekdal interni e sulle fasce Candreva a destra e Jankto a sinistra. In difesa a destra si disimpegnerà Alex Ferrari, vista l'assenza per infortunio di Bereszynski, a sinistra giocherà Augello e in mezzo il giapponese Yoshida affiancherà l'altro ex, Tonelli, in vantaggio su Colley.. Assenti anche il terzo ex, Gabbiadini, e Keita Balde, ambedue ai box per infortunio.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; A. Ferrari, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella.