Napoli-Sampdoria 2-0: doppio Mertens, Ancelotti ritrova il sorriso

Una doppietta di Dries Mertens decide la sfida tra Napoli e Sampdoria. Esordio dal 1' per Lozano ed Elmas, prima presenza e assist per Llorente.

Il San Paolo 2.0 fa da cornice alla prima stagionale del davanti al suo pubblico, bagnata con una vittoria attesa e importante. Gli azzurri vincono 2-0 contro la , con pieno merito e pochi patemi legati a sporadici cali d'attenzione nel primo tempo. Ancelotti può sorridere per la ritrovata solidità nella fase difensiva, al netto delle distrazioni, e per gli ottimi segnali giunti dai nuovi: da Di Lorenzo a Llorente, passando per l'ottimo Elmas, tutti stanno già dando il proprio apporto.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il Napoli trova le risposte che cercava sin dai primi minuti dell'incontro. La manovra è fluida e porta gli azzurri a costruire occasioni con grande facilità. Mertens è bravo a concretizzarne una delle prime, raccogliendo il bel cross di Di Lorenzo da destra al termine di una bella giocata corale.

La Sampdoria balla pericolosamente, concede al Napoli diverse opportunità per il raddoppio, ma resta aggrappata alla partite e riesce persino a rendersi pericolosa in più di una circostanza con la complicità dei padroni di casa. Troppi gli errori gratuiti nella propria trequarti, tra palleggio lezioso e blackout mentali, con Meret chiamato agli straordinari almeno in un paio di occasioni (strepitoso l'intervento a tu per tu su Rigoni lanciato a rete).

Ancelotti mette a posto le cose nell'intervallo e il Napoli entra in controllo della partita in via definitiva con l'inizio del secondo tempo. Fabian ed Elmas - ottimo l'impatto del macedone al debutto dal primo minuto - crescono con il passare dei minuti e consentono al Napoli di costruire i presupposti per il raddoppio, che arriva ancora dai piedi di Mertens con la complicità del neo-entrato Llorente. La Sampdoria alza bandiera bianca e raccoglie il terzo ko di fila in un avvio di stagione tremendamente complicato. Per il Napoli, invece, la soddisfazione di ritrovare certezze importanti: il San Paolo, l'equilibrio che mancava e i tre punti.

TABELLINO

NAPOLI-SAMPDORIA 2-0

MARCATORI: 14' Mertens, 68' Mertens

NAPOLI (4-4-2): Meret 7; Di Lorenzo 6.5, Maksimovic 6, Koulibaly 6, Mario Rui 6; Callejon 6, Elmas 7 (75' Insigne 6), Fabian 6, Zielinski 5.5; Lozano 6 (65' Llorente 6.5), Mertens 7.5 (79' Younes sv).

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero 6; Ferrari 5.5, Murillo 5, Regini 5.5 (65' Leris 5.5); Bereszynski 5.5, Ekdal 6, Linetty 5.5, Murru 5; Caprari 5.5 (68' Gabbiadini 6); Rigoni 5 (78' Depaoli sv), Quagliarella 5.5.

AMMONITI: Maksimovic, Fabian (N); Ferrari, Caprari (S)