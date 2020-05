Il Napoli pesca dal Brescia: sondaggio per Tonali

Il Napoli potrebbe pescare a piene mani dal Brescia: oltre all'interesse per Tonali c'è anche quello per Joronen e Cistana.

In attesa di capire se e quando la potrà ripartire, così come la maggior parte dei club anche il monitora le occasioni che il mercato potrebbe regalare: un occhio al presente e un altro al futuro, con come destinazione privilegiata dal ds Giuntoli.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' infatti, c'è stato un sondaggio partenopeo per Sandro Tonali, gioiello delle 'Rondinelle' corteggiato pure da e : per ora si tratta soltanto di una richiesta di informazioni che in seguito potrebbe tramutarsi in un'offerta vera e propria.

Sarà comunque complicato strappare il classe 2000 dalle mani di Massimo Cellino, che però in tempi non sospetti non ha affatto nascosto la preferenza di un futuro alla Roma o all'ombra del Vesuvio per colui che da molti è ritenuto il 'nuovo Pirlo'.

Altre squadre

Ma Tonali non è l'unico calciatore del Brescia entrato nelle grazie del Napoli: piacciono anche Jesse Joronen e Andrea Cistana, due delle migliori sorprese della stagione fino alla sospensione.

In particolare per quanto riguarda il portiere finlandese, questo interesse potrebbe essere il preludio all'addio di Alex Meret, ormai non più presente nell'undici titolare di Gattuso dove invece ha trovato spazio David Ospina.