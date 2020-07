Napoli-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli ospita il Milan nella 32ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

NAPOLI-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Data: 12 luglio 2020

Orario: 21.45

Canale: Sky

Streaming: Sky Go e Now Tv

Sono le grandi protagoniste, insieme alla sempre viva , del post lockdown. Due big che sembravano in una situazione disperata durante questa stagione, ora lottano per il quinto posto: Napoli e Milan a confronto per ottenere il miglior piazzamento oltre la .

Se il Milan ha battuto a sorpresa con una fantastica rimonta la , il Napoli ha avuto la meglio, di misura, sul pericolante : ora i punti che separano le due squadre sono solo due, con i rossoneri decisi a sorpassare i rivali azzurri ed avere il ruolo di favorita per una qualificazione ai gironi di .

Allo stesso piazzamento punta la , sempre nella stessa situazione di classifica, ma il Napoli oltre al prestigio del quinto posto non ha alcun problema, vista la qualificazione ai gironi già ottenuta grazie al successo in Coppa contro la Juventus.

Altre squadre

Sarà sfida a distanza tra Rebic, divenuto il miglior marcatore di in relazione ai goal e ai minuti giocati, e ad un Mertens che dopo essere divenuto il massimo cannoniere nella storia partenopea, è deciso a continuare a segnare per scappare in questa particolare classifica. In vista del futuro.

In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-MILAN

La sfida valida per il 32° turno del campionato di Serie A che vedrà opposte Napoli e Milan si disputerà domenica 12 luglio 2020 in uno stadio San Paolo ovviamente a porte chiuse. Calcio di avvio della sfida previsto alle ore 21.45.

Napoli-Milan sarà trasmessa da Sky. Gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire la partita sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251 satellite e 255 del satellite).

Come di consueto, coloro che saranno impossibilitati a vedere il match in tv, avranno la possibilità di seguire Napoli-Milan anche in su dispositivi come smartphone, tablet, pc o notebook, attraverso Sky Go (con l’app per sistemi iOS e Android) oppure collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Un’ulteriore opzione è rappresentata da Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che consente a tifosi di vedere le gare della Serie A in diretta streaming acquistando uno dei pacchetti offerti.

IN DIRETTA SU GOAL

Un altro modo per non perdersi un sono istante di Napoli-Milan è seguire la diretta testuale del match proposta da Goal. Collegandosi con il portale, si potrà accedere agli aggiornamenti live minuto per minuto della sfida del San Paolo.

Il Napoli dovrebbe riproporre Allan, Ospina, Koulibaly e Callejon dal 1' per la gara contro il Milan: scalpita però anche Milik, che potrebbe lasciare inizialmente Mertens in panchina. Verso la conferma Lobotka, mentre Manolas dovrebbe partire fuori dopo il match da titolare contro il Genoa.

Nel Milan sarà confermato Ibrahimovic come prima punta, supportato da Rebic, Calhanoglu e un Saelemaekers in rapida ascesa. Difficilmente Pioli adotterà il turnover nonostante le gare ravvicinate, consapevole di come la gara contro il Napoli possa rappresentare la definitiva svolta stagionale.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Lobotka, Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.