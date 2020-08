Napoli, 20 milioni di 'sconto' su Osimhen: al Lille Karnezis e tre giovani

Il portiere greco e altri tre ragazzi della primavera entrano nella trattativa per l'attaccante classe 1998: valutazione complessiva di 20 milioni.

70 milioni di parte fissa più 10 di bonus. Come confermato dal presidente De Laurentiis, il per Victor Osimhen ha fatto le cose in grande. Acquisto record per il club, tra i più costosi di sempre in . Anche con un piccolo ‘sconto’.

Il presidente ha infatti confermato che quattro giocatori faranno il percorso inverso: si tratta del portiere greco Orestis Karnezis, insieme a tre giovani della primavera: Claudio Manzi, Ciro Palmieri e Luigi Liguori.

“Al ragazzo andrà un quinquennale che parte dai quattro netti annui. Ha chiesto e otterrà la maglia numero nove. Vanno al Karnezis e tre ragazzi della Primavera per i quali siamo riusciti ad ottenere percentuali sulle eventuali rivendite. Ma sono due vicende contrattualmente separate”.

Manzi e Palmieri, entrambi classe 2000, si sono fatti un nome nelle giovanili del club partenopeo, anche se non sono mai riusciti a scalare le gerarchie e arrivare fino all’esordio. Liguori è invece reduce da un anno in Serie C, alla Fermana: 9 presenze e un goal per il classe 1998. Nel 2019 ha vinto la Serie D con il Bari. Karnezis, invece, lascia Napoli dopo due anni da terzo portiere: era arrivato insieme a Meret.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la cessione dei quattro giocatori al Lille frutterà al Napoli 20 milioni di euro, cifra di fatto da ‘scontare’ sulla parte fissa della spesa per il cartellino di Victor Osimhen.

Ai 70 milioni va inoltre va scontata la percentuale di solidarietà del 5% che il Lille pagherà ai vecchi club nei quali ha giocato il nigeriano. Portando il totale di spesa per il Napoli, considerato anche lo ‘sconto’, fin sotto i 50 milioni di euro.