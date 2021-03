Moviola Juventus-Porto: rigore per i portoghesi, espulso Taremi

La moviola di Juventus-Porto: Demiral colpisce Taremi in area, Kuipers concede il calcio di rigore e Oliveira realizza. Espulso l'iraniano.

LA MOVIOLA DI JUVENTUS-PORTO

18' - Marega mette il pallone in mezzo dalla destra, su cui si avventa Taremi: l'attaccante è furbo a posizionarsi con il corpo davanti a Demiral che lo colpisce sulla gamba sinistra col piede destro. Kuipers assegna il rigore, trasformato da Oliveira.

45' + 2' - Otavio blocca la corsa di Cuadrado e si becca il giallo, poi rischia di farsi sventolare in faccia il secondo quando manda a quel paese Kuipers.

49' - Lancio di Bonucci per Ronaldo che apparecchia la conclusione vincente di Chiesa: Kuipers convalida dopo il consulto col VAR, la posizione del portoghese - partito sul filo del fuorigioco - è regolare.

54' - Due gialli in pochi minuti per Taremi: il secondo arriva dopo aver calciato violentemente il pallone a gioco fermo, in seguito ad un fischio dell'arbitro che non ci ha pensato due volte prima di espellerlo.

63' - E' regolare il 2-1 del solito Chiesa, a segno di testa su cross di Cuadrado: via libera del VAR sulla posizione del figlio d'arte.