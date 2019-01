Mourinho chiude al Benfica: "Non voglio tornare in Portogallo"

José Mourinho ha smentito le voci di un possibile ritorno al Benfica: “Non ci sono stati contatti, non rappresento un’opzione per loro”.

E’ uno degli allenatori più vincenti di sempre e, dallo scorso 18 dicembre quando si è interrotta bruscamente la sua avventura al Manchester United è anche uno dei tecnici più corteggiati del pianeta.

José Mourinho è una di quelle figure che farebbero alla maggior parte dei club europei e non è quindi un caso che nelle ultime settimane si siano moltiplicate le voci relative al suo futuro. Per lui si è in particolare parlato di tre possibili clamorosi ritorni: prima di quello all’Inter, poi di quello al Real Madrid ed infine di quello al Benfica.

Proprio il club lusitano, negli ultimi giorni è parso quello realmente interessato ad accogliere lo Special One, tanto che il presidente Luis Filipe Vieira si è pubblicamente esposto aprendo al suo arrivo, a smentire un possibile accordo con il Benfica ci ha pensato però lo stesso Mourinho.

Il tecnico portoghese, parlando a Correio da Manha TV, non si è detto disponibile a ripartire dal campionato portoghese.

“Nel corso della mia carriera non ho mai confermato o negato possibili colloqui, non mi piace questo gioco, non amo alimentare certe notizie. Il miglior modo per rispettare un grande club come il Benfica è dire che non sono stato contattato. In caso contrario, loro sarebbero stati i primi a conoscere la mia decisione. Per chiarire meglio questo argomento, posso dire che oggi non ho intenzione di lavorare in Portogallo”. L'articolo prosegue qui sotto

Mourinho quindi non guiderà il Benfica e vuole solo godersi questo periodo di forzato riposo.