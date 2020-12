E' morto Paolo Rossi: calcio in lutto

Pablito, capocannoniere al Mondiale vinto nel 1982 e Pallone d'Oro, è scomparso all'età di 64 anni portato via da un brutto male.

Dopo le morti di Maradona e Bouba Diop, il calcio mondiale piange anche Paolo Rossi. Un fulmine a ciel sereno nella notte, sui social, con il ricordo della moglie. A 64 anni Pablito, Pallone d'Oro dopo aver vinto da protagonista il Mondiale 82, fa ripiombare il pallone nel lutto.

Affetto da un brutto male, Rossi è scomparso due mesi dopo il suo 64esimo compleanno. Eroe del torneo 1982, in cui fu capocannoniere e simbolo capace di conquistare il Pallone d'Oro, dopo aver chiuso con la carriera da calciatore è divenuto famoso per le nuove generazioni come opinionista.

Sbocciato con il Vicenza prima e maturato col prima di confermarsi con la , Paolo Rossi, Pablito, ha giocato anche con e a fine carriera, nonchè con il Como a inizio carriera, la squadra conc ui aveva esordito in dopo le prime apparizioni ufficiali con Madama nelle altre competizioni.

Altre squadre

Su twitter, nonostante l'ora tarda, club, giocatori, amici e tifosi hanno ricordato Rossi con commozione: nel 1987 aveva appeso gli scarpini al chiodo e in seguito come detto aveva svolto il ruolo di opinionista in diverse emittenti, prima di tornare al Vicenza come membro del CDA e ambasciatore del club.

Rossi è stato uno dei giocatori capaci di vincere le competizioni più importanti del mondo del calcio, visti i successi in ed Europa con la maglia della Juventus e il famoso mondiale spagnolo del 1982 che lo rese leggendario, tanto da fargli vincere il Pallone d'Oro.

Proprio relativamenta a tale dato, Rossi, che con la Nazionale azzurra ha siglato 20 goal in 48 presenze, è stato il primo giocatore ad aver vinto Mondiale, titolo di capocannoniere e Pallone d'Oro nello stesso anno. Un record eguagliato solamente da Ronaldo il Fenomeno nel 2002.