Modric nominato al Pallone d'Oro: zero trofei, ma dentro i 30

Insieme all'esclusione di Di Maria, fa scalpore l'inserimento del croato tra i finalisti: stagione 'normale' con sei reti, ma pochi dubbi dalla giuria

Fino all'incoronazione in quel di Parigi, prevista a novembre, si parlerà tanto delle varie possibilità, di chi doveva esserci, almeno oggettivamente, e chi invece non ci sarà. Come ogni anno, escludendo l'edizione 2019 saltata cuasa pandemia, la lista dei 30 nominati al Pallone d'Oro fa discutere. Stavolta a stupire è il mancato inserimento di Angel Di Maria, tra gli altri, e l'ingresso, invece di Luka Modric.

Nonostante sia ancora reputato come un centrocampista importante per il Real Madrid, Modric non viene infatti da un 2021 esaltante, in cui non ha vinto nessun trofeo con i Blancos e in cui ha cominciato a perdere, in realtà da più di un anno, quell'aura di imprescindibilità del 2018.

Modric è stato nominato a sorpresa per la nuova edizione del Pallone d'Oro, considerando i deludenti Europei della Croazia e un'annata madridista senza finale di Champions o trofeo della Liga portato a casa. Perchè il centrocampista è dunque nei trenta?

Si può evidenziare oggettivamente come Modric abbia segnato sei reti, mai così tante al Real Madrid, ma anche che con Ancelotti non è più titolare indiscusso dopo l'arrivo di Camavinga, l'esplosione di Valverde e l'adattamento di Asensio a centrocampo.

Sembra invece più plausibile che Modric sia stato inserito in virtù della sua precedente vittoria del Pallone d'Oro nel 2018. Tutti i big presenti, sia vincitori del trofeo, sia rappresentanti delle squadre più importanti. Il solo Benzema per il Real Madrid? Difficile da pensare: così dentro il croato, senza Courtois, ad esempio, o Kroos.

In realtà l'ex Tottenham non era stato inserito tra i finalisti nemmeno nel 2019, ad un anno di distanza dal successo. Anche in quel caso zero coppe e stagione 'normale'. Stavolta però la giuria ha optato per un premio forse tendente alla carriera.

Da canto suo, Modric non si è detto sorpreso della nomination:

“È bello essere nominato di nuovo, è il premio individuale più speciale per un singolo giocatore. È davvero un grande onore e un bel riconoscimento per i miei match della scorsa stagione"

Difficile che Modric ottenga dei voti, se non probabilmente dal giornalista croato incaricato di stilare la sua top cinque del Pallone d'Oro, ma essere nuovamente in lista, come nel 2017, nel 2016 e ovviamente nel 2018, è già tantissimo. A dimostrazione dell'essere considerato ancora un top di gamma.