Milan, ecco la Stella Rossa che parla italiano: Falcinelli e Falco le frecce di Stankovic

A Belgrado si è creata una strana coppia d'attacco, formata da Falcinelli e Falco. Tuttavia i due giocatori non hanno ancora giocato insieme.

Il Milan comincia l'avventura della fase ad eliminazione diretta in Europa League, con i sedicesimi di finale contro la Stella Rossa. La gara d'andata è in programma a Belgrado, dove la squadra di casa allenata da Dejan Stankovic tenterà il colpaccio per andare a San Siro sette giorni dopo con più chances.

Ma su quali carte potrà contare la Stella Rossa per battere, o comunque creare pericoli, al Milan che fino a qualche giorno fa era capolista in Serie A? Semplice, su due giocatori italiani, che hanno cercato la fortuna in Serbia e che adesso si trovano a rappresentare le speranze della Stella Rossa.

Stiamo parlando di Diego Falcinelli e Filippo Falco. Due storie diverse durante questa stagione, con il primo che già da inizio annata gioca per la squadra di Stankovic, avendo segnato anche nove goal in tutte le competizioni fino ad ora.

Diverso il caso di Falco, che soltanto alla fine di questo calciomercato invernale è approdato in Serbia, scaricato dal Lecce. Per lui il debutto è arrivato soltanto nell'ultima giornata di campionato, per pochi minuti contro il Radnicki. Adesso è disponibile per la partita contro il Milan e potrebbe essere proprio la sera del suo debutto da titolare.

83' A double substitution sees Filippo Falco make his Crvena zvezda debut! Milan Rodić is also on, while Ben and Pavkov leave the pitch. #fkcz 🔴⚪ pic.twitter.com/kwErQbaz91 — FK Crvena zvezda in English (@crvenazvezda_en) February 13, 2021

Nemmeno Falcinelli però è certo di giocare dal primo minuto, vista una condizione fisica non al 100%. I due giocatori potrebbero essere decisivi quindi soprattutto nella gara di ritorno a San Siro, nella loro Italia.

Filippo e Diego si sono trovati in Serbia nella stessa squadra per la prima volta nella loro carriera, nonostante più volte siano stati vicini ad incrociarsi. Falco ha giocato nel Perugia nella stagione 2017-2018, Falcinelli è arrivato la stagione seguente; nel Bologna poi Falco ha giocato nel 2015-2016, con Falcinelli rossoblu soltanto due anni più tardi.

Insomma, non sembrava destino e invece adesso ci ha pensato un serbo, Dejan Stankovic, ad unire i due giocatori di Perugia (Falcinelli) e Taranto (Falco). Nella testa dell'ex giocatore dell'Inter c'è il piano di avere sempre loro due in attacco, quando saranno al meglio della condizione.

Falcinelli ha già segnato in questa edizione dell'Europa League, nella partita vinta per 5-1 contro lo Slovan Liberec. Falco non ha invece mai giocato nemmeno una partita di una competizione europea e potrebbe farlo per la prima volta contro il Milan con la maglia della Stella Rossa allo stadio Marakàna di Belgrado. Una sceneggiatura che per il classe 1992 di Taranto era davvero impossibile anche solo da immaginare.

Gli uomini di Stankovic sono una delle autentiche sorprese di questa competizione europea e puntano a stupire ancora con i due italiani pronti a far male al Milan. Sarà tra l'altro praticamente un derby per l'allenatore serbo, simbolo da giocatore dell'Inter e protagonista di mille battaglie contro i rossoneri.

Una sfida che nasconde quindi tantissime storie al suo interno. Falcinelli e Falco sognano l'impresa contro il Milan, nelle due partite (andata e ritorno) più importanti della loro carriera fino a questo momento.