Il Milan blinda Colombo: rinnovo fino al 2024 per il talento rossonero

Il Milan prolunga il contratto del giovane Lorenzo Colombo, attaccante classe 2020 che ha fatto il suo esordio in Coppa Italia contro la Juventus.

Un destino tutto da scrivere, un'avventura ancora lunga davanti con la maglia rossonera: Lorenzo Colombo prolunga il proprio contratto con il MIilan, siglando un accordo fino al 30 giugno 2024. C'è la firma del nuovo talento offensivo del Diavolo.

L'annuncio è stato dato direttamente dal club con la foto della firma in mezzo a Maldini e Massara:

"Il è lieto di comunicare di aver prolungato il contratto di Lorenzo Colombo fino al 30 giugno 2024. La storia tra il Milan e Lorenzo, attaccante classe 2002 cresciuto nel Settore Giovanile rossonero, continua!".

#ACMilan è lieto di comunicare di aver prolungato il contratto di Lorenzo Colombo fino al 30 giugno 2024. La storia tra il Milan e Lorenzo, attaccante classe 2002 cresciuto nel Settore Giovanile rossonero, continua!#SempreMilan pic.twitter.com/u1HRtHYone — AC Milan (@acmilan) June 25, 2020

L'attaccante classe 2002, cresciuto nelle giovanili del Milan, ha già fatto il suo esordio in prima squadra lo scorso 12 giugno in occasione della semifinale di Coppa contro la .

Numeri da predestinato per Colombo, che dopo aver messo alle spalle un brutto infortunio è tornato in campo siglando ben nove reti in sei gare: dotato di una grande struttura fisica, mancino naturale e gran fiuto del goal per quello che potrebbe essere un nuovo gioiello di casa rossonera.