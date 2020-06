Chi è Colombo, il gioiello del Milan con il goal nel sangue

Considerato uno dei pezzi pregiati del settore giovanile del Milan, Lorenzo Colombo ha fatto il suo esordio in prima squadra contro la Juventus.

Se esordisci a 18 anni con la maglia del in una partita importante come una semifinale di Coppa , contro un avversario fortissimo come la di Cristiano Ronaldo e su un campo solitamente quasi inespugnabile come quello dello Stadium, allora ci sono le possibilità che il ‘Dio del calcio’ abbia riservato per te qualità fuori dal comune e anche un futuro radioso.

Lorenzo Colombo ha visto realizzarsi venerdì sera quello che era uno dei suoi primi sogni e pazienza se il risultato finale non è stato propriamente di quelli positivi. Nella notte nella quale il calcio italiano si è messo alle spalle il momento più difficile della sua storia recente ed è tornato a far sognare milioni di tifosi, il nuovo gioiello rossonero si è affacciato per la prima volta tra i ‘grandi’ e la sensazione è che abbia tutte le carte in regola per ripresentarsi presto sui palcoscenici più importanti.

A dare un certo sentore non sono stati in realtà i tredici minuti giocati a , ma il percorso che l’ha portato ad essere tra i protagonisti di una serata che, comunque sia andata, è già entrata di diritto tra quelle storiche. Subentrato all’82’ a Paquetà per dare peso ad un attacco privo dell’infortunato Ibrahimovic, ma anche di quel Rebic che al 17’ è stato espulso a causa di una terrificante entrata su Danilo, Colombo in tutto ha toccato due palloni, uno dei quali persi e non è riuscito a cambiare le sorti di una gara che ha regalato ai bianconeri il pass per la finale.

Il suo esordio con la prima squadra del Milan è arrivato però al culmine di un’annata nella quale ha dovuto fare affidamento non solo sulle sue qualità indiscusse, ma anche su quella forza d’animo alla quale generalmente i calciatori sono chiamati a ricorrere solo in una fase più avanzata della carriera.

Quella di Colombo è stata infatti una stagione contraddistinta dai goal (moltissimi) ma anche dalla sfortuna. Pezzo pregiato della Primavera di Giunti, da settembre al 25 gennaio ha giocato una sola partita, il 19 ottobre, tra l’altro conclusa con una doppietta all’attivo contro i ragazzi della . Nel frattempo qualche problema fisico e poi il primo vero infortunio della sua giovane avventura da giocatore, l’hanno costretto a mordere il freno e ad assistere alle gesta dei compagni solo da semplice spettatore.

A partire da inizio ottobre, una frattura da stress al quinto metatarso del piede destro gli ha imposto prima un intervento chirurgico, poi la rinuncia ai Mondiali U17 e tre mesi di stop. Tutte circostanze che avrebbero potuto abbattere in molti, ma che hanno invece contribuito a renderlo più forte. I numeri d’altronde parlano chiaro: dopo il suo ritorno in campo ha realizzato nel campionato Primavera 2 qualcosa come 7 reti in appena 5 partite, il tutto per un bottino complessivo nel torneo di 9 goal in 6 gare.

Nato a Vimercate l’8 marzo 2002, Colombo è uno di quei giocatori che il fiuto per la rete l’ha nel sangue. Dotato di un fisico imponente (183 cm di altezza) è uno di quei bomber che ha nell’area di rigore il suo habitat naturale. Mancino, sa abbinare alla forza quelle qualità che l’hanno portato ad emergere su tutti già da bambino, quando oltre ad essersi guadagnato l’accesso nel settore giovanile rossonero, si è preso anche le attenzioni di molti trovando le sue prime ‘gioie internazionali’ contro i ragazzi di formazioni importantissime come quelle di e .

La sfortuna gli ha negato un Mondiale U17 che avrebbe meritato di giocare da protagonista, ma anche in Azzurro il giovane attaccante rossonero ha già mostrato di che pasta è fatto. Per due volte, proprio con l’U17, si è spinto fino alla finale dei Campionati Europei e per due volte si è dovuto arrendere nell'ultimo atto all’, ma si è anche tolto la soddisfazione di realizzare una doppietta in 45’ nella sua ultima sfida contro gli Orange.

I goal li ha sempre fatti sfruttando le movenze e le caratteristiche dei bomber vecchio stampo e con ogni probabilità continuerà a farne tanti anche in futuro. Contro la Juventus ha dato solo una ‘prima occhiata’ di ciò che accade tra i più grandi, ma il finale di stagione potrebbe offrirgli altre possibilità per far vedere di che pasta è fatto. Il tutto in attesa della definitiva consacrazione.