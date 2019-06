Milan, accordo con la UEFA: verso l'addio all'Europa League

Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera', il Milan e l'UEFA starebbero raggiungendo un accordo per la rinuncia all'Europa League.

Il potrebbe 'auto-escludersi' dalla prossima . Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera', infatti, il club rossonero starebbe negoziando con la UEFA questa soluzione per destreggiarsi con più tempo e tranquillità all'interno dei paletti del Fair Play Finanziario.

Il risultato sarebbe quello di avere dalla UEFA in cambio più tempo per raggiungere il break even (ovvero il pareggio di bilancio) attualmente previsto al termine della stagione 2020-21.

Si tratta in parole povere di un compromesso, che il Milan e la UEFA raggiungerebbero insieme. Se le due parti dovessero raggiungere un accordo (consent award), il TAS (Tribunale arbitrale) non avrebbe alcuna discrezionalità, ma dovrà limitarsi a certificarlo.

Ricordiamo che il TAS fino al 14 agosto non ha programmato nessuna udienza sul Milan.

Anche il segue la vicenda con molto interesse. I granata andrebbero in Europa (con i turni preliminari da fare) in caso di esclusione del Milan. Mentre la resterebbe qualificata direttamente ai gironi.