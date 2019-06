Milan, Europa salva: nessuna udienza al TAS in programma fino al 14 agosto

Nessuna udienza al TAS fino al 14 agosto: il Milan farà regolarmente l'Europa League, salvo con ogni probabilità anche il Manchester City.

Il prenderà parte regolarmente alla prossima . A dare indirettamente la notizia è stato infatti il Tribunale arbitrale dello Sport (TAS), che ha ufficializzato l'elenco delle udienze al TAS da qui al 14 agosto, nel quale non sono presenti udienze riguardanti i rossoneri.

Visto che l'UEFA aveva rimandato alla sentenza del TAS sul triennio 2015-17 la sua decisione per emettere le sanzioni relativamente alla violazione delle norme del fair play finanziario del triennio 2016-18, ciò significa che le medesime sanzioni, se ci saranno, arriveranno soltanto a nuova stagione già iniziata, e non potranno in alcun modo comportare l'esclusione dei rossoneri dall'Europa League.

Se dunque i verdetti dell'ultimo campionato di dovessero essere confermati, la di conseguenza dovrebbe passare attraverso i preliminari, mentre il sarebbe escluso dalle Coppe.

Questo l'elenco delle udienze fissate dal TAS di Losanna da qui fino al 14 agosto prossimo:

Assieme al Milan potrebbe 'scamparla' anche il , visto che, come si evince dall'elenco delle udienze, nemmeno per il club inglese, vincitore dell'ultima Premier League, sono state ufficializzate udienze da qui a Ferragosto. Se così fosse i Citizens, vincitori della Premier League 2018-19, parteciperanno regolarmente alla prossima .