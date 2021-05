Messi salta l'Eibar: l'argentino potrebbe aver già giocato la sua ultima partita con il Barcellona

L'argentino non ci sarà contro l'Eibar. Il recente ko con il Celta Vigo potrebbe essere stata la sua ultima partita con la maglia del Barcellona.

Lionel Messi non giocherà l'ultima gara dell'anno contro l'Eibar. Attraverso un comunicato ufficiale, il Barcellona ha chiarito che il numero 10 argentino non ha svolto la seduta d'allenamento odierna e, conseguentemente, salterà anche la sfida di sabato che chiude il campionato spagnolo.

L'assenza del fuoriclasse albiceleste dal centro sportivo blaugrana è stata comunque concordata con il tecnico Ronald Koeman. La 'Pulce' potrà così godere di un periodo di riposo per arrivare tirato a lucido all'appuntamento con la Coppa America - che si giocherà proprio in Argentina - al via l'11 giugno.

LATEST NEWS | Leo #Messi is not training today with the coach's permission and will not play against Eibar pic.twitter.com/ak3F5W527x — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 21, 2021

"Leo Messi non si allenerà questo venerdì con il permesso dell’allenatore e non sarà presente nella convocazione per la partita contro l’Eibar di sabato. In questo modo il fuoriclasse argentino potrà affrontare una breve pausa prima della Copa América, dopo una stagione in cui è stato uno dei giocatori con più minuti in rosa".

Con il contratto in scadenza a giugno, e in attesa di schiarire le nubi sul proprio futuro,

Per il momento si tratta di una semplice suggestione, ma se in estate si dovesse consumare il grande addio, la data del 16 maggio 2021 rimarrebbe impressa nella storia come quella dell'ultimo frame di Messi con la casacca alla quale ha dedicato un'intera carriera.

In questa stagione il capitano del Barcellona ha disputato 47 partite realizzando 38 goal complessivi tra campionato e coppe, sollevando al cielo la Copa del Rey, 35° trofeo personale vinto in carriera. La speranza dei tifosi del Barcellona è che la rete di una settimana fa contro il Celta non rimanga l'ultima di un sodalizio lungo vent'anni.