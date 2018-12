Messi e l'invito di Ronaldo: "Non ho bisogno di cambiare campionato"

Lionel Messi esclude un possibile approdo in Serie A e ricorda la rivalità con Cristiano Ronaldo: “Duelli bellissimi i nostri”.

“Mi piacerebbe che venisse in Italia, un giorno. Faccia come me, accetti la sfida”. Parole e musica di Cristiano Ronaldo che, poche settimane fa, parlando della sua rivalità con Leo Messi, ha invitato il fuoriclasse argentino a raggiungerlo in Serie A per provare a confrontarsi con un campionato diverso dalla Liga.

Un invito che a quanto pare resterà tale, visto che il fuoriclasse del Barcellona, parlando a Marca, ha spiegato come non sia sua intenzione lasciare il club blaugrana.

“Io non ho bisogno di alcun cambiamento. Sono nella migliore squadra del mondo. Le mie sfide si rinnovano anno dopo anno. Non ho bisogno di cambiare squadra o campionato per trovare nuovi obiettivi. Sono a casa mia e nel miglior club del pianeta”.

Il Real Madrid ha fatto non poca fatica nella prima metà di stagione senza Cristiano Ronaldo.

“All’inizio della stagione ho detto che il Real Madrid è un grande club, uno dei migliori al mondo, ha molti grandi giocatori, ma Cristiano Ronaldo sarebbe mancato a qualunque squadra. Lui segna tanto e garantisce molto di più in campo, non mi sorprende dunque che il Real senta la sua mancanza. Questo però non vuol dire che loro non restino una delle migliori compagini del mondo”.

Quello che ha avuto per protagonisti Messi e Cristiano Ronaldo, è stato un duello che ha segnato un’epoca.

“Quando eravamo nello stesso campionato, cercavamo tutti e due di vincere per la nostra squadra e la cosa era molto bella. Cristiano è stato un grande giocatore per la Liga e per il Real Madrid, e i nostri sono stati duelli bellissimi”.

Quella tra Messi e Cristiano Ronaldo è una rivalità probabilmente irripetibile.

“Non so se ero cosciente della cosa. Era una rivalità molto sana, entrambi volevamo migliorarci giorno dopo giorno e fare del nostro meglio. Penso che sia stata una bella cosa per gli spettatori”. L'articolo prosegue qui sotto

Il fuoriclasse del Barcellona, considera la Juventus una delle favorite per la vittoria della Champions League.