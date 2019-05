Marsiglia, Balotelli criptico sul futuro: "Grazie per questi cinque mesi"

Rischia di essere giunta ai titoli di coda l'avventura di Mario Balotelli al : l'OM ha chiuso la stagione senza la qualificazione alle coppe europee nonostante il quinto posto ottenuto in , dettaglio non da poco che potrebbe indirizzare il futuro di 'Supermario', peraltro espulso nell'ultima gara vinta di misura contro il .

Con DAZN segui la Ligue 1 IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'attaccante ex e ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video con gli otto goal realizzati nelle quindici partite che lo hanno visto protagonista: a lasciare più di un dubbio, però, il commento piuttosto enigmatico.

"Marsiglia, grazie a tutti per questi cinque mesi incredibili, anche se non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. Voglio davvero ringraziare l'allenatore, lo staff, i giocatori, il presidente, i direttori, tutti quelli che lavorano con l'OM e i tifosi. Grazie, speriamo di vederci presto, altrimenti buona fortuna per tutto per i prossimi anni e #allezlom".