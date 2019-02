Marotta rincuora Wanda Nara: "Provvedimento necessario, l'Inter presenterà l'offerta di rinnovo a Icardi"

La giornata dell'Inter. Quella che ha vinto in campo, grazie a D'Ambrosio e Nainggolan. Quella che ha raccontato sè stessa, fuori, negli studi televisivi. Per provare a riunire Mauro Icardi e l'Inter, tramite Beppe Marotta e Wanda Nara. Arriva la verità dell'agente dell'attaccante argentino e subito dopo le parole del dirigente nerazzurro.

Immediatamente dopo le dichiarazioni di Wanda Nara a Tiki Taka, a sorpresa è stato proprio Marotta a contattare telefonicamante la trasmissione, così da rispondere in tutta tranquillità all'agente di Icardi, che si sì è detta delusa dalla decisione riguardo la fascia da capitano, ma comunque ancora propensa a tenere il consorte e assistito all'Inter.

Lacrime di Wanda Nara e intervento da parte di Marotta, così da riunire il suo ex capitano e la causa interista:

"Volevo rincuorare Wanda Nara, invito ad accettare questo provvedimento come scelta volta a salvaguardare il rispetto per i tifosi che fanno tanti sacrifici per seguire la squadra. In una famiglia, i capifamiglia anche malvolentieri devono assolvere delle decisioni".

Il rinnovo di Icardi è la primaria questione, da cui è poi nata la questione della fascia:

Marotta è stato chiarissimo comunque riguardo la questione della fascia, senza minimamente tornare sui suoi passi:

"Volevo solo consolare Wanda, e farle capire che ciò che facciamo è fatto per il bene di Icardi, della squadra e dei tifosi Non è un provvedimento disciplinare. Era giusto e necessario prendere questo impegno, per motivi che non sono da dire in questa sede".