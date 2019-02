Inter, Wanda Nara sul caso Icardi: “E’ come se gli avessero tolto una gamba”

Quello che ha avuto per protagonista Mauro Icardi, è stato certamente uno dei casi più clamorosi degli ultimi tempi. L’attaccante argentino infatti, nei giorni scorsi è stato privato dall’Inter della fascia di capitano, una decisione che ha fatto molto discutere, che ha scatenato un vortice di polemiche e che rischia di lasciare dietro di se strascichi fino a pochissimo tempo fa nemmeno immaginabili.

Wanda Nara, moglie e agente di Icardi, nel corso della trasmissione televisiva Tiki Taka, ha fatto il punto sulla situazione.

“Qualcuno potrebbe dire che a Mauro gli hanno tolto un braccio, in realtà secondo me gli hanno tolto una gamba. Lui ha sempre giocato con orgoglio per l’Inter, non ha mai pensato al denaro. Se così non fosse, avrebbe reagito in un altro modo. Ha portato la fascia con orgoglio, ha fatto tutto per onorarla. Lui tiene alla maglia dell’Inter”.