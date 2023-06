Marlon espulso un minuto dopo l'ingresso in campo: salterà le prime due giornate della Serie A 2023/24

Il difensore del Monza è stato squalificato per due giornate così come Rogerio, espulso in Sassuolo-Fiorentina.

La Serie A 2022/23 è ufficialmente andata in archivio con il 38° ed ultimo turno, disputato tra il 2 e il 4 giugno: come dopo ogni giornata, il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni disciplinari che, in questo caso, si ripercuoteranno sull'inizio del prossimo campionato.

Mano pesante per due giocatori: sia Marlon che Rogerio sono stati squalificati per due turni, in seguito alle rispettive espulsioni ricevute durante Atalanta-Monza e Sassuolo-Fiorentina.

Particolare il caso del difensore dei brianzoli (sanzionato anche con 5mila euro di ammenda), entrato in campo al 69' del match di Bergamo e subito punito - dopo un solo giro di orologio - "per avere, al 25° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco colpito con una manata la schiena di un avversario, e, per avere inoltre, mentre abbandonava il terreno di giuoco, rivolto al Quarto Ufficiale un'espressione irriguardosa".

Stesso provvedimento per Rogerio, a cui il cartellino rosso è stato mostrato nel finale della partita del 'Mapei Stadium' "per avere, al 42° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose".

Un turno di stop per tutti gli altri, che quindi salteranno la prima giornata della Serie A 2023/24: Amian, Cambiaghi, Tressoldi, Gyasi, Izzo, Kouamé, Milinkovic-Savic, Piatek e i romanisti Dybala e Pellegrini.

Capitolo allenatori: due le giornate di squalifica per il vice di Mourinho, Foti; una in meno per Bocchetti e Gasperini, entrambi sanzionati anche con 5mila euro d'ammenda.