Disappunto Pellegrini e Dybala: ammoniti in stato di diffida, salteranno la prima giornata del nuovo campionato

Il capitano giallorosso e l'argentino sono stati ammoniti in Roma-Spezia: erano diffidati e salteranno il primo turno della Serie A 2023/24.

Finale di stagione amaro per Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, reduci dalla delusione per la finale di Europa League persa ai rigori contro il Siviglia: un k.o. che non ha consentito di alzare al cielo di Budapest l'ambito trofeo, anche se questa non è l'unica nota stonata.

In occasione dell'ultima giornata di campionato, nel match tra la Roma e lo Spezia all'Olimpico, entrambi sono stati ammoniti: l'ex Sassuolo ha ricevuto un cartellino giallo molto pesante proprio sul finale della prima frazione, a causa di un intervento su Zurkowski che ha indotto l'arbitro Maresca a prendere il provvedimento.

Sanzione che non permetterà a Pellegrini, in quanto diffidato, di giocare la prima giornata della Serie A 2023/24, il cui inizio è previsto per il 20 agosto. Stessa sorte per Dybala, punito al 78' per proteste. L'ex Juventus si è poi rifatto siglando il rigore decisivo per la vittoria finale.

Un avvio futuro già 'in salita' per i due, che avrebbero voluto chiudere la stagione 2022/23 con la conquista di un titolo internazionale: appuntamento rimandato al prossimo anno.