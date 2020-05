Marcelo alla Juve: storia di un matrimonio sfiorato

Nella stessa estate caratterizzata dal colpo Cristiano Ronaldo, i bianconeri hanno provato a prendere anche il terzino brasiliano.

Il miglior terzino sinistro al mondo. Corrente di pensiero incontrastabile, soprattutto facendo i conti con il ricco palmarès. Marcelo Vieira da Silva Júnior, meglio conosciuto semplicemente come Marcelo, ha vinto e rivinto tutto con il : più volte.

Inimitabile e insostituibile. Ecco perché, sostanzialmente, il club merengue non ha mai preso in considerazione l'opportunità di cedere un'autentica fonte di gioco. Uno che, se al top della condizione psicofisica, domina sia la corsia d'appartenenza sia gli avversari.

Eppure, provando a sfruttare un senso di pancia piena, la su questo fronte ha coltivato ben più di un'ardita ambizione. Non trovando, tuttavia, la chiave vincente. Quando? Nell'estate del 2018, la stessa che ha sconvolto il mercato mondiale con il passaggio di Cristiano Ronaldo in bianconero.

I colloqui con la Casa Blanca, infatti, non sono mancati. Vuoi perché concentrati alla definizione del colpo del secolo, vuoi perché - il pacchetto completo - avrebbe potuto estendersi a Marcelo.

Lo stesso laterale verdeoro, nel corso di una diretta Instagram con Fabio Cannavaro, ha parlato della traccia di mercato non andata in porto:

"Due anni fa sembrava che avessi già firmato con i bianconeri e che mi fossi già messo la loro maglia perché non sapevo come vivere senza Cristiano. Ma è bello ricevere dai loro tifosi messaggi di apprezzamento".

Insomma, qualcosa c'è stato. E chissà che in futuro il tormentone non possa tornare di moda, sebbene al momento la pare essersi orientata su altre strategie. Intanto, e non è poco, c'è Alex Sandro, giunto alla quinta stagione nel capoluogo piemontese.

E poi da quelle parti dovranno prendere una decisione su Luca Pellegrini, prossimo al rientro dal prestito al , che potrebbe diventare una valida alternativa da impostare su base progettuale.

Marcelo, oggi, spegne 32 candelline. Un numero che non significa assolutamente niente. Anzi, la sensazione è che il calciatore di Rio de Janeiro abbia ancora tanto da dare, a patto però che gli stimoli siano sempre al top.

"Non voglio andarmene dal Real e penso che il club non mi venderà. Mi trovo molto bene qui fin da quando sono arrivato con la mia famiglia. Sono al Real da molto tempo e la nostra è una storia incredibile".

Problema che con Zinedine Zidane non si dovrebbe porre, constatando come il tecnico francese abbia deciso di tornare al Real Madrid per continuare a vincere. Il tutto, pur orfano di CR7, puntando principalmente su quel blocco storico che gli ha consentito di vincere tre di fila. Roba da fantascienza. Roba da Zizou.