Mandzukic rinuncia allo stipendio di marzo: sarà devoluto in beneficenza

Mario Mandzukic ha deciso di rinunciare interamente allo stipendio del mese di marzo e non lo percepirà. I soldi che sarebbero spettati al croato saranno devoluti in beneficenza. Lo riporta 'MilanNews' tramite 'Ansa'.

L'ex Juventus e Bayern Monaco nel mese marzo non è mai stato a disposizione di Stefano Pioli a causa di un infortunio muscolare. Ha così deciso di non incassare la mensilità. Sarà invece devoluta alla Fondazione Milan.

Il presidente del club rossonero, Paolo Scaron, ha così commentato la scelta dell'attaccante croato all'Ansa.

“Un gesto d’eccezione, che dimostra l’etica e la professionalità di Mario e il suo rispetto per il Milan. Il Club avrà la possibilità di sostenere ulteriormente la Fondazione Milan per progetti a favore di giovani in condizioni di fragilità socio-economica ed educativa, in cui lo sport è strumento di inclusione sociale”.