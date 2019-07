Il Manchester City punta Oyarzabal per il dopo-Sané: ha una clausola da 75 milioni

In caso di cessione di Sané al Bayern Monaco, il Manchester City punterà su Oyarzabal: l'ala della Real Sociedad ha una clausola a 75 milioni.

Dopo aver già ufficializzato l'arrivo di Rodri, il Manchester City potrebbe tornare a guardare in anche per rinforzare l'attacco: l'obiettivo è infatti Mikel Oyarzabal, della Real Sociedad.

Secondo quanto riporta 'AS', la squadra di Guardiola starebbe cautelandosi in caso Leroy Sané dovesse decidere di andare al . La trattativa è in evoluzione, ma a 10 giorni dalla chiusura del mercato in gli 'Sky Blues' sembrano voler arrivare pronti all'eventuale addio.

Con l'ala classe 1997, star della squadra che ha vinto all'Europeo Under 21, ci sarebbero già stati contatti con gli agenti per sondare il terreno. Se, nel momento in cui questi verranno approfonditi, dovessero esserci aperture, gli inglesi pagherebbero la clausola rescissoria di 75 milioni di euro.

Oyarzabal ha un contratto fino al 2024 con il club di San Sebastian, rinnovato pochi mesi fa e con l'inserimento della clausola. Quella che ora il City vorrebbe pagare. La situazione per Sané dovrebbe definirsi nei prossimi giorni e a quel punto Guardiola sferrerebbe l'attacco al basco.

Nell'ultima stagione Oyarzabal ha giocato 37 partite segnando 13 goal, proponendosi come uno dei migliori del campionato e simbolo degli 'Txuri-Urdin'. Ha anche ereditato la maglia numero 10 della leggenda Xabi Prieto. Ma ora dovrà valutare il suo futuro: il City spinge.