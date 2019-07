Mali-Costa d'Avorio dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Mali e Costa d'Avorio si affrontano nel penultimo ottavo di finale della Coppa d'Africa. La vincente affronterà nei quarti l'Algeria.

La Coppa d'Africa è approdata nelle fasi salienti, offero nella parte ad eliminazione diretta, che è sicuramente anche quella più eccitante. Lunedì pomeriggio si trovano faccia a faccia per gli ottavi di finale della competizione il Mali e la .

La Costa d'Avorio si è qualificata agli ottavi di finale grazie al secondo posto conquistato nel gruppo D, concluso con 6 punti, tre in meno rispetto al (che ha battuto per 1-0 Kessiè e compagni).

Il Mali è invece arrivato a questo punto della competizione forte del primo posto conquistato nel Gruppo 7. Sette punti, con due vittorie ed un pareggio, sei goal fatti e solamente due subiti per la squadra di Magassouba.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Mali-Costa d'Avorio: dalle novità relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

MALI-COSTA D'AVORIO: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Mali-Costa d'Avorio DATA 8 luglio 2019, 18.00 DOVE Suez Stadium ARBITRO Janny Sikazwe (Zambia) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO MALI-COSTA D'AVORIO

L'ottavo di finale di Coppa d'Africa tra Mali e Costa d'Avorio si giocherà lunedì 8 luglio alle ore 18. Lo scenario sarà quello del Suez Stadium.

Come tutta la Coppa d'Africa, anche la sfida tra Mali e Costa d'Avorio sarà un'esclusiva di DAZN. Per seguire la partita in bisognerà avere una moderna smart tv, che supporti DAZN al meglio. Oppure bisognerà collegare il dispositivo a un decoder Sky Q, a una console PlayStation 4 o Xbox One. Metodi alternativi sono la visione tramite Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

Per guardare la partita in , come sempre, il metodo è molto più semplice e diretto: basterà scaricare l'applicazione di DAZN su smartphone o su tablet. In alternativa, da computer, basterà collegarsi al sito della piattaforma.

MALI (4-4-2): Diarra; Sacko, Wagué, Kouyaté, Koné; Djenepo, Samassékou, A. Haidara, Doumbia; K. Coulibaly, Marega.

COSTA D'AVORIO (4-3-3): Gbohouo; Aurier, Traoré, Kanon, Coulibaly; Kessie, Serey Dié, Seri; Pépé, Kodjia, Gradel.