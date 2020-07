Maldini sul futuro al Milan: "Non so se per me ci sarà spazio"

Il matrimonio tra Paolo Maldini e il è in bilico, soprattutto dopo le voci insistenti legate all'arrivo di Rangnick nei panni del 'tuttofare': allenatore e mansioni dietro la scrivania.

La bandiera rossonera, a 'DAZN', non fornisce certezze circa la prosecuzione del rapporto da dirigente col Diavolo.

"Ci sarà spazio per me? Non lo so, voglio arrivare bene alla fine di questa stagione, abbiamo ancora un sacco di partite, possiamo toglierci tante soddisfazioni, poi potremo decidere il nostro futuro".

Chiedermi se voglio restare è una domanda difficile, il mio legame col Milan credo non sia in discussione. Gazidis? Parliamo spesso, molto spesso non ci sono situazioni definitive, si tende ad aspettare il finale di stagione".