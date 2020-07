Sky Sport - Milan ha scelto Rangnick: pronto il doppio ruolo di allenatore e DT

Ralf Rangnick è sempre più vicino ad approdare al Milan: verso l’addio al club rossonero sia Stefano Pioli che Paolo Maldini.

Quello che si è visto nelle ultime uscite è un che sembra avere tutte le certezze ed i mezzi a disposizione per chiudere la stagione in crescendo. Al ritorno in campo dopo la lunga sosta forzata, la compagine rossonera ha infatti raccolto in campionato tre vittorie ed un pareggio in quattro partite, il tutto per un ruolino di marcia così importante da permettergli di riavvicinarsi alla e di rilanciarsi con prepotenza nella corsa che vale una qualificazione europea.

I recenti ottimi risultati, non consentiranno però a Stefano Pioli di tenersi stretta la sua panchina anche nella prossima annata. Secondo quanto riportato da Sky infatti, il Milan ha già deciso che sarà Ralf Rangnick il prossimo allenatore dei rossoneri.

Gazidis ha annunciato la decisione presa a Paolo Maldini e quindi si attende solo la fine della stagione per gli annunci ufficiali del caso. Il tecnico tedesco ricoprirà tra l’altro più ruoli, visto che sarà anche Direttore Tecnico, oltre che supervisore del del settore medico.

Attuale Direttore Tecnico del club è attualmente Paolo Maldini, che è legato al Milan da un contratto che scadrà nel 2022. Il fatto che Rangnick opererà nel suo ruolo e che di fatto il tutto gli è stato comunicato a cose già fatte, l’ha ovviamente delegittimato ed è per questo che si è fatta sempre più netta la sensazione che presto si arriverà ad un divorzio.

Sempre secondo Sky, alla stessa leggenda rossonera è stato proposto un ruolo da ambasciatore del club che con ogni probabilità verrà rifiutato. Maldini già in passato infatti non ha voluto ricoprire cariche che siano esclusivamente di immagine.