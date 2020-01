Malaga, video hot di Victor su Internet: "Sono vittima di estorsione"

L'allenatore del Malaga, Victor Sanchez, denuncia "un reato contro la mia intimità". Il club lo sospende fino a quando non sarà fatta chiarezza.

Il calcio ai tempi dei social può essere anche questo: un video hot viene condiviso su internet e, naturalmente, in men che non si dica diventa pubblico. E se il protagonista è un personaggio pubblico come Victor Sanchez, allenatore del Malaga, la questione assume proporzioni enormi.

Con DAZN segui la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Per questo Victor, una volta saputo che il video contenente le immagini di un suo rapporto sessuale era stato messo in circolazione, ha voluto rendere pubblica la questione attraverso il proprio profilo Twitter. Rivelando un tentativo di estorsione in atto nei suoi confronti.

"Vi informo che sono vittima di un reato contro la mia intimità con molestie ed estorsione. La questione è in mano alla polizia e io farò in modo di seguire le sue istruzioni. In ogni modo, voglio informare che anche condividere o diffondere un contenuto intimo di qualunque persona senza il suo consenso è un reato, che sia tramite social, messaggi o qualunque altra forma, secondo quanto stabilisce l'articolo 97 del Codice Penale, con pene per coloro che diffondano contenuti personali senza il consenso della persona coinvolta. Grazie per la vostra comprensione e il vostro sostegno".

Una volta venuto a conoscenza dell'accaduto, il Malaga ha comunicato la sospensione momentanea di Victor dalle funzioni di allenatore.