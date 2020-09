Luca Pellegrini saluta la Juventus: visite mediche col Genoa

Il Genoa chiude per Luca Pellegrini: l'esterno sinistro lascia la Juventus, visite mediche col Grifone che precedono la firma.

Altro giro, altra partenza per la . I bianconeri, infatti, nella giornata odierna hanno perfezionato con il l'accordo per il prestito secco di Luca Pellegrini. Che, nel pomeriggio odierno, è sbarcato sotto la Lanterna per svolgere le visite mediche.

Dopo un'attenta valutazione, i dirigenti della Continassa hanno optato per un'ulteriore stagione all'insegna della gavetta. Il tutto, alla corte di Rolando Maran, che a ha avuto modo di osservare da vicino il talento del giovane laterale romano.

Adesso, occhi puntati sulla decisione finale. Ovvero: confermare Mattia De Sciglio nel ruolo di vice Alex Sandro, oppure piazzare anche il terzino lombardo per poi sostituirlo prontamente. Insomma, valutazioni in corso. A caccia, magari, di un'occasione extra lusso.

Reduce dal brillante avvio in campionato contro il , il Grifone mette dunque a segno un altro colpo di livello assoluto. Ponderato, desiderato, chiamato a impreziosire il tasso qualitativo riguardante la batteria degli esterni.