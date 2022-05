Liverpool-Real Madrid dove vederla: Canale 5, Sky o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LIVERPOOL-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Liverpool-Real Madrid

Data: 28 maggio 2022

Orario : 21.00

: 21.00 Canale Tv: Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251)

Streaming: Mediaset Play, Sportmediaset, SkyGo, NOW

Il Liverpool di Jurgen Klopp o il Real Madrid di Carlo Ancelotti. La Champions League prenderà la via del Merseyside o quella della Capitale spagnola, dopo che in semifinale i Reds hanno estromesso il Villarreal e il Real ha avuto la meglio, nella maniera più incredibile possibile, sul Manchester City.

Per il Liverpool si tratterebbe della settima Champions League in bacheca: gli inglesi l'hanno conquistata per l'ultima volta nel 2019, proprio a Madrid ma al Wanda Metropolitano, nel derby d'Oltremanica contro il Tottenham. Il Real Madrid va invece a caccia del quattordicesimo trofeo della propria storia: ironia della sorte, il numero 13 è arrivato proprio contro il Liverpool nel 2018.

Si tratterà della terza finale di Coppa dei Campioni/Champions League con Liverpool e Real Madrid come sfidanti: prima di quella di quattro anni fa c'era già stata la finalissima del 1981, vinta dai Reds per 1-0.

Tutte le informazioni su Liverpool-Real Madrid, finale di Champions League 2021/2022: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

ORARIO LIVERPOOL-REAL MADRID

La finale di Champions League Liverpool-Real Madrid si giocherà allo Stade de France di Parigi, sede scelta in un secondo momento al posto della russa San Pietroburgo, nella serata di sabato 28 maggio 2022: il calcio d'inizio della sfida sarà alle ore 21.00.

DOVE VEDERE LIVERPOOL-REAL MADRID IN TV

Liverpool-Real Madrid sarà visibile in diretta tv su Canale 5, che dunque proporrà la finalissima di Champions League in chiaro e gratis.

L'alternativa per gli abbonati a Sky è quella di vedere Liverpool-Real Madrid sul satellite, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e sul numero 251.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Mediaset non ha ancora annunciato il telecronista e la seconda voce di Liverpool-Real Madrid su Canale 5. Medesimo discorso per Sky.

LIVERPOOL-REAL MADRID IN DIRETTA STREAMING

Liverpool-Real Madrid sarà visibile anche in diretta streaming, attraverso Mediaset Play oppure il sito di Sportmediaset.

Anche in questo caso per gli abbonati a Sky c'è un'alternativa, ovvero l'app SkyGo, così come NOW, servizio che mette a disposizione il meglio della programmazione dell'emittente satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-REAL MADRID

Liverpool con qualche problema a centrocampo: Thiago Alcantara non dovrebbe recuperare, mentre Fabinho non è al meglio ma ci sarà. Dentro Henderson e Keita. Nessun ballottaggio in difesa, mentre in attacco verrà riproposto il tridente leggero con Salah, Mané e Luis Diaz, con Firmino inizialmente in panchina.

L'articolo prosegue qui sotto

Pochi dubbi per il Real Madrid, che ritrova Alaba al centro della difesa. Rodrygo, decisivo nella semifinale di ritorno contro il Manchester City, agirà nel tridente completato da Benzema e da Vinicius Junior.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Mané, Diaz. All. Klopp

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti