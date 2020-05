La Liga ha deciso: si riparte l'11 giugno con Siviglia-Betis

Anche il campionato spagnolo riparte e lo fa con il derby di Siviglia, fissato per l'11 giugno: la conclusione è prevista per il 18-19 luglio.

Dopo , Premier League e anche la torna in campo: i vertici spagnoli hanno fissato la data della ripresa del campionato all'11 giugno. Si riparte subito con il grande appuntamento del derby di .

Sarà proprio Siviglia-Betis la sfida che darà il nuovo via alla Liga spanola: la federazione, in accordo con le direttive governative, ha stabilito il nuovo arco temporale per portare a termine il campionato, con l'ultima giornata in programma nel week end del 18 e 19 luglio.

Previsti invece per il 2 agosto i playoff di promozione dalla seconda divisione: tour de force anche per le squadre spagnole dunque, che dovranno portare a termine le undici giornate rimanenti in poco più di un mese.

Altre squadre

Primo appuntamento di lusso al Ramon Sanchez Pizjuan con il derby andaluso, mentre il sarà impegnato in casa contro l'. Il di Leo Messi sarà invece chiamato a difendere il primato ripartendo dal campo del Maiorca.