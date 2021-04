L'ex Udinese Vydra segna in Premier League: 3 goal in 5 partite

Meteora in Serie A, Matej Vydra sta trovando continuità col Burnley: ha segnato lo stesso numero di reti delle precedenti 53 presenze in Premier.

In Italia, e in particolare all'Udinese, ha ballato appena per una stagione e mezza. Un paio di presenze in campionato, una in Coppa Italia, più una panchina in Champions League. 3 apparizioni totali. Numeri dimenticabili, esperienza dimenticabile. E non è che il resto della carriera di Matej Vydra sia stato molto meglio. Fino a oggi, almeno.

Il centravanti ceco, 28 anni, è alla sua terza stagione con la maglia del Burnley, in Premier League. E finalmente sembra aver trovato quel minimo di continuità che ai massimi livelli gli era sempre mancato. Anche oggi è andato a segno, trovando il goal dell'1-0 contro il Newcastle su assist dell'australiano Wood, prima dell'1-2 finale firmato da Murphy e Saint-Maximin.

Per Vydra è il terzo centro nelle ultime 5 presenze in Premier League. Numeri tutto sommato normali, apparentemente. E invece no, perché l'ex bianconero con la Premier non ha mai avuto un rapporto particolarmente fortunato: come riporta Opta, prima di oggi lo stesso bottino lo aveva collezionato nelle precedenti 53 presenze nella massima competizione inglese.

Vydra aveva militato in Premier League con le maglie del West Bromwich Albion, del Watford e dello stesso Burnley, dove gioca dal 2018. Senza troppa fortuna. Meglio in Championship proprio col Watford (22 goal nel 2012/13) e col Derby County (21 nel 2017/18).

L'exploit complessivamente inatteso di Vydra riporta così alla mente la sua esperienza poco fortunata a Udine. Dove il ceco ha assaggiato addirittura l'aria della Champions League: il 16 agosto del 2011 era in panchina nella gara d'andata del preliminare in casa dell'Arsenal, vincente per 1-0 contro la formazione di Guidolin, che avrebbe poi perso anche il match di ritorno.

In seguito la carriera di Vydra si è sviluppata quasi interamente in Inghilterra. Con parecchi alti e bassi, come detto. Ma ora 'Ginger Mou' Sean Dyche gli sta dando fiducia: ripagato. Ed è anche grazie ai goal del ceco che il Burnley vola verso la salvezza.