Lewandowski da impazzire: il portiere del Messina segna da 80 metri contro il Monterosi

Il portiere del Messina ha superato il collega Alia con una punizione capolavoro da oltre 80 metri. I padroni di casa si sono imposti di misura, 3-2.

Vedere il nome Lewandowski nel tabellino dei marcatori non è certo una novità di questi tempi, ma lo è decisamente di più se il tabellino in questione è quello di una partita di Serie C.

Proprio così, perché nel corso del match tra Messina e Monterosi, il portiere Michał Lewandowski ha segnato un goal incredibile, con una punizione da 80 metri, appena fuori dalla propria area di rigore, che ha beffato il collega Alia, estremo difensore del Monterosi.

La meravigliosa rete del portiere polacco è arrivata poco dopo la mezz'ora ed è stata quella del raddoppio da parte dei padroni di casa che alla fine si sono imposti con il risultato finale di 3-2.

Per il classe 1996 è stata comunque una giornata da protagonista, nel bene e nel male. Dopo il goal capolavoro, infatti, si è reso protagonista di un errore in occasione del goal che aveva inizialmente rianimato le speranze ospiti.

Croce e delizia, dunque. Ma alla fine a sorridere è stato il Messina, trascinato dalla magia del proprio numero 1.