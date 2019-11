Levante-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Levante ospita la capolista Barcellona nella 12ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Paco López sfida in casa il capolista di Ernesto Valverde nella 12ª giornata della . I valenciani sono undicesimi in classifica assieme a e Valladolid con 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, mentre i catalani comandano la graduatoria con 22 punti e un cammino di 7 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte.

Nei 26 precedenti fra le due formazioni nel massimo campionato spagnolo, il Barcellona domina a livello statistico con 20 vittorie, 4 pareggi e appena 2 successi del Levante, che ha dunque contro i blaugrana la percentuale più bassa di vittorie fra tutte le 20 squadre dell'attuale Liga (appena il 7,7%).

L'ultimo exploit del Levante contro il Barcellona risale al 13 maggio 2018, quando, con un rocambolesco 5-4, i padroni di casa riuscirono nell'impresa di fermare allo Stadio Ciutat de Valencia la formazione guidata anche in quell'occasione da Valverde. In quell'occasione firmò il suo primo goal nella Liga Bardhi, centrocampista ancora in forza ai padroni di casa.

La punta Roger Martí è il miglior marcatore del Levante nella Liga con 3 goal, mentre Luis Suarez è il giocatore più prolifico dei catalani a quota 6. L'uruguayano è andato a segno in 5 delle 6 partite disputate nella Liga contro il Levante (5 reti) e in tutte e 3 le sfide disputatesi in casa dei valenciani (3 goal in altrettante gare). Lionel Messi ha invece nel Levante la squadra contro cui ha sfornato più assist in carriera nella Liga, ben 13. In questa pagina tutte le informazioni su Levante-Barcellona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LEVANTE-BARCELLONA

Levante-Barcellona si disputerà il pomeriggio di sabato 2 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Ciutat de Valencia nell'omonima città. Il fischio d'inizio del match, che vedrà la direzione del signor Alejandro Hernández Hernández, è fissato per le ore 16.00. Sarà il 27° confronto fra le due formazioni nella Liga.

La partita Levante-Barcellona sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la gara in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà affidata a Stefano Borghi.

Gli utenti DAZN potranno seguire Levante-Barcellona anche in diretta streaming sul proprio pc o notebook e su dispositvi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare il match dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Paco López contro la capolista dovrebbe affidarsi a un prudente 5-3-2 e avrà 3 assenze per infortunio: il portiere Olazabál e Toño García e Róber Pier in difesa. Fra i pali ci sarà Aitor Fernández, davanti a lui la difesa sarà composta dai 3 centrali Vezo, Postigo ed Eric Cabaco e dai terzini Miramón e Clerc. A centrocampo Radoja sarà il playmaker, con Bardhi e Campaña che dovrebbero agire invece da mezzali. Dubbio in attacco su chi farà da spalla al capitano Morales: Borja Mayoral è favorito in tal senso su Roger Martí.

Rosa quasi al completo invece per Valverde, che non potrà disporre del solo Umtiti in difesa, assente per infortunio. Per il resto ampia scelta per il tecnico spagnolo, che davanti dovrebbe proporre il tridente dei sogni con Messi, Suarez e Griezmann. Due i dubbi: fra Busquets e il cileno Vidal a centrocampo, e fra Sergi Roberto e Semedo sulla fascia destra difensiva.

LEVANTE (5-3-2): Aitor Fernández; Miramón, Vezo, Postigo, Eric Cabaco, Clerc; Bardhi, Radoja, Campaña; Borja Mayoral, Morales.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Arthur, Busquets, F. De Jong; Messi, L. Suarez, Griezmann.