Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali: Shomurodov titolare

La Lazio per la rincorsa alla Champions nel lunch match contro il Genoa: Hoedt in difesa. Grifone con il tandem Destro-Shomurodov.

LAZIO: Reina; Marusic, Hoedt, S. Radu; Lazzari, S. Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

GENOA: Perin; Biraschi, Radovanovic, Masiello; Goldaniga, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Shomurodov, Destro.

La domenica della trentaquattresima giornata di Serie A inizia all'Olimpico di Roma dove la Lazio, reduce dalla fondamentale vittoria contro il Milan, ospita il Genoa per inseguire ancora il sogno Champions League.

I biancocelesti per accorciare il gap dalla zona nobile del campionato: in difesa manca Acerbi squalificato, al suo posto giocherà Hoedt, chiamato a dar man forte in un repartocompletato da Marusic e Radu.

A centrocampo le solite certezze per Simone Inzaghi, con Leiva in cabina di regia coadiuvato da Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Binario di destra, come di consueto, affidato a Lazzari, mentre a sinistra c'è Lulic. In avanti spazio alla coppia del momento Correa-Immobile.

Risponde il Genoa con l'uzbeko Shomurodov designato come partner d'attacco di Destro. In mediana c'è Badelj in costruzione con Strootman e Zajc a vestire i panni delle mezzali. Sui binari largo a Goldaniga e Zappacosta. In difesa, Ballardini esclude Criscito e lancia Biraschi insieme a Radovanovic e Masiello. Tra i pali, ovviamente, Perin.