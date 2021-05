Formazioni Lazio-Genoa: coppia Correa-Immobile

I biancocelesti all'inseguimento del treno Champions: Hoedt in difesa sostituisce Acerbi. Il Genoa, senza Pandev, si affida a Shomurodov.

Simone Inzaghi vuole sfruttare il turno casalingo per rimanere incollato al gruppetto che si contende gli ultimi posti disponibili per approdare in Champions League.

A guidare la truppa biancoceleste ci sono ovviamente Correa ed Immobile che sognano di replicare la grande prova inscenata contro il Milan. A centrocampo tutto secondo copione con Milinkovic-Savic e Luis Alberto ad affiancare il lavoro di Luis Alberto in regia.

Sulle corsie laterali agiranno Lazzari a destra e Lulic a sinistra. In difesa pacchetto perfezionato da Marusic, Hoedt - al posto dello squalificato Acerbi - e Radu, con Reina tra i pali.

All'Olimpico sbarca un Genoa rinvigorito dalla vittoria interna contro lo Spezia. Non ci sarà Pandev, out per squalifica, e al suo posto Ballardini lancia il tandem Destro-Shomurodov.

Negli altri reparti rossoblù a specchio: Biraschi, Radovanovic e Masiello a comporre il trio difensivo. Sui binari ci saranno Goldaniga e Zappacosta. In mediana Badelj a recitare il ruolo di play, coadiuvato da Zajc e Strootman.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Masiello; Goldaniga, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Shomurodov, Destro.