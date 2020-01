Lazio-Cremonese 4-0: biancocelesti ai quarti di Coppa Italia

Patric, Parolo, Immobile e Bastos: queste le firme che timbrano il quattro a zero della Lazio sulla Cremonese, che vale il pass per i quarti.

La continua a vincere e batte senza troppe difficoltà la , raggiungendo i quarti di finale di Coppa . Un poker che non ha visto storia all'Olimpico.

La Cremonese non comincia male la partita all'Olimpico, anzi: crea subito un brivido alla Lazio al 5' per un diagonale di Deli che sfiora il palo alla sinistra di Proto. Ma la squadra di Rastelli si spegne nel giro di dieci minuti, quando Patric realizza il primo goal con un puntuale inserimento in area di rigore. Da questo momento la Cremonese cade in balia degli uomini di Simone Inzaghi, che al 26' raddoppiano con Parolo su assist dello scatenato Jony.

Nella ripresa la storia non cambia e la Lazio continua a dominare la partita, che comunque si gioca su ritmi molto bassi per tutti i novanta minuti, complice anche la volontà dei padroni di casa di non aumentare lo sforzo fisico. La partita viene chiusa definitivamente dopo un'ora di gioco dal rigore di Ciro Immobile, guadagnato da un positivo Adekanye. A due minuti dalla fine, poi, il poker viene timbrato da un colpo di testa di Bastos su calcio piazzato. I biancocelesti, senza troppi sforzi, raggiungono quindi i quarti di finale di .

IL TABELLINO

Lazio-Cremonese 4-0

Marcatori: 10' Patric, 26' Parolo, 57' Immobile, 89' Bastos

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe (60' Anderson), Acerbi; Patric, Parolo, Cataldi (61' André Anderson), Berisha, Jony; Adekanye, Immobile (73' Minala). All.Inzaghi

CREMONESE (3-5-2): Agazzi (29' Ravaglia); Caracciolo, Bianchetti, Terranova; Zortea (54' Boultam), Arini (71'Valzania), Castagnetti, Deli, Renzetti; Ciofani, Palombi. All.Rastelli

Ammoniti: Luiz Felipe, Castagnetti, Deli

Espulsi: -

Arbitro: Lorenzo Maggioni