Lazio-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lazio e Atalanta si sfidano nel recupero della prima giornata di Serie A: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

LAZIO-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: mercoledì 30 settembre 2020

• Orario: 20:45

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go

Reduci da due brillanti vittorie in trasferta contro e , Lazio e Atalanta si sfidano nel recupero della prima giornata di Serie A.

Un match posticipato per consentire agli orobici di godere di qualche giorno di riposo dopo aver concluso la stagione più tardi rispetto alle altre, poichè impegnati nella Final Eight di .

Sia Lazio che Atalanta, dunque, hanno esordito in campionato soltanto nel weekend appena trascorso: 0-2 dei biancocelesti al Cagliari, poker del 'Papu' Gomez e soci al Toro di Giampaolo.

Tutto su Lazio-Atalanta: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-ATALANTA

Lazio-Atalanta si gioca mercoledì 30 settembre allo stadio Olimpico di : calcio d'inizio fissato alle 20:45.

La partita tra Lazio e Atalanta sarà trasmessa in da Sky, che detiene i diritti di 7 partite di ogni giornata di : match visibile su Sky Sport Serie A (canale numero 202 del satellite e 473/483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Lazio-Atalanta sarà visibile anche in diretta con Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky: occorrerà scaricare l'app ufficiale su pc, smartphone o tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

La sfida tra la Lazio e l'Atalanta potrà essere seguita anche su Goal in diretta testuale: dal prepartita alle formazioni delle due squadre, fino al racconto delle azioni salienti.

Inzaghi dovrebbe confermare il blocco vittorioso a Cagliari, con Patric in difesa e la solita mediana di qualità con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. A sinistra ancora Marusic, di punta Correa-Immobile.

Dea con Palomino in retroguardia e il dubbio in avanti: Muriel confermato vicino Zapata, o Pasalic per un atteggiamento più prudente?

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; D. Zapata.