Quando si gioca Lazio-Atalanta? Data e orario del recupero

Lazio-Atalanta, gara valida per la prima giornata di Serie A, è stata rinviata al 30 settembre dopo le fatiche degli orobici in Champions.

Così come a e , anche all' è stato concesso il rinvio della partita della prima giornata di che partirà nel weekend del 19-20 settembre. Il campionato dei bergamaschi inizierà una settimana più tardi con l'impegno del secondo turno contro il in trasferta.

Dopo l'incrocio con i granata sarà tempo di recuperare la gara con la in programma all'Olimpico, risultato della richiesta avanzata alla Lega Calcio in merito alla concessione di una settimana in più per recuperare dalle fatiche agostane che hanno visto Gomez e compagni duellare in .

QUANDO SI GIOCA LAZIO-ATALANTA

Lazio-Atalanta si recupererà mercoledì 30 settembre, con l'orario (ancora da confermare in via ufficiale) che dovrebbe essere quello delle 20:45. Lo stesso giorno si giocheranno anche le sfide tra Benevento e Inter e tra e Spezia.

Lazio-Atalanta sarà una riedizione dello scontro d'alta quota andato in scena nella passata stagione: addirittura undici le reti realizzate tra andata e ritorno, con il 3-3 dell'Olimpico che segnò l'inizio dell'incredibile striscia di risultati positivi dei biancocelesti.