Latte Lath riparte dal San Gallo: nel 2017 segnò alla Juventus in Coppa Italia

A 18 anni e 10 giorni punì la Juventus con una rete in Coppa Italia: oggi Emmanuel Latte Lath riparte dal prestito in Svizzera al San Gallo.

Il 12 gennaio 2017 è una data che Emmanuel Latte Lath non dimenticherà così facilmente: suo uno dei due goal dell'Atalanta nel ko agli ottavi di Coppa Italia sul campo della Juventus, vittoriosa per 3-2 e spaventata nel finale proprio da quello sconosciuto ragazzo ivoriano.

Da allora di Latte Lath, all'epoca appena maggiorenne, si è parlato pochissimo: l'Atalanta lo ha sempre ceduto in prestito in provincia nel tentativo di ritrovarsi poi un giocatore formato, sia dal punto di vista tecnico che fisico, ma le esperienze con Pescara, Pistoiese, Carrarese, Imolese, Pianese, Pro Patria e SPAL non hanno sortito l'effetto sperato.

Ora i bergamaschi hanno dato l'ok per un nuovo prestito, non più in Italia ma in prima divisione Svizzera: è ufficiale il passaggio del classe 1999 al San Gallo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023.

🤝 Herzlich willkommen, Emmanuel Latte Lath! Wir leihen den 23-jährigen Stürmer bis zum Ende der neuen Saison von Atalanta Bergamo aus. 🟢⚪ | 👉🏻 https://t.co/66ReR8pQih #FCSG #GrüewissImHerz pic.twitter.com/ipoLETO4E6 — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) July 2, 2022

Latte Lath indosserà la maglia numero 22, con la speranza che la sua carriera possa spiccare finalmente il volo: stessa sensazione assaporata quella fredda sera di gennaio, quando il mondo juventino ebbe modo di 'accorgersi' di lui.

Juventus vittima preferita dell'ivoriano, a segno anche contro la formazione Under 23 quando difendeva i colori della Pro Patria nel girone A di Serie C: sua la rete valsa il successo per 1-0 a marzo 2021.