Latte Lath punisce la Juventus Under 23: nel 2017 segnava allo Stadium

La Juventus U23 perde contro la Pro Patria: decisivo Emmanuel Latte Lath, ancora oggi il più giovane di sempre a segno nell'impianto bianconero.

Dalla Costa d'Avorio all'Italia. Cremona, per la precisione. Con un sogno nel cassetto: diventare qualcuno nel calcio che conta. Emmanuel Latte Lath ci è riuscito solo in parte, se è vero che oggi indossa la maglia della Pro Patria, formazione di Serie C. Però un obiettivo l'ha raggiunto: farsi notare dalla Juventus.

Il goal che oggi pomeriggio ha costretto l'Under 23 a inchinarsi nel posticipo di campionato lo ha messo a segno lui. Sterzata in area, sinistro sul primo palo, il portiere Nocchi non è impeccabile e a Busto Arsizio, in pratica, la partita si chiude dopo 7 minuti. Pro Patria-Juventus Under 23 1-0 e seconda sconfitta consecutiva per la formazione di Lamberto Zauli. Mentre i bustocchi sono in piena zona playoff.

FT | Triplice fischio, i tre punti vanno alla Pro Patria.



Certo, non è il goal più importante né il più famoso dell'ancor breve carriera di Latte Lath. Oggi il giovane ivoriano ha 22 anni, ma quando ne aveva 18 si toglieva il lusso di andare a segno allo Juventus Stadium contro la Juve vera, quella ai tempi allenata da Massimiliano Allegri. Vestiva la maglia dell'Atalanta quando, il 12 gennaio del 2017, tramortiva Neto in Coppa Italia, riaprendo una partita che i bianconeri avrebbero comunque vinto per 3-2.

"Ancora non ci credo, non accade tutti i giorni di segnare allo Juventus Stadium - diceva un incredulo Latte Lath dopo quell'impresa - Mi sento fortunato, chiunque pagherebbe per trovarsi al mio posto in questo momento".

Ai tempi Emmanuel era appena maggiorenne, come detto. 18 anni e 10 giorni, per la precisione. Ancora oggi detiene un record piuttosto invidiabile: è il più giovane di sempre ad aver punito la Juventus da quando il club bianconero ha inaugurato il suo nuovo (e plurivincente) impianto, nel 2011.

Peccato che quel lampo invernale non abbia avuto un seguito. Latte Lath è stato prima prestato in B, a Pescara, dove non ha mai giocato, e poi in C: Pistoiese, Carrarese, Imolese, Pianese. Fino alla Pro Patria, dov'è arrivato nel 2020 e con cui sta finalmente mostrando le proprie qualità: sono 7 i centri in campionato fino a questo momento, più un altro paio in Coppa Italia.

Bene precisarlo: il cartellino di Latte Lath è ancora di proprietà dell'Atalanta, che sta controllando a distanza la sua evoluzione. Il contratto scadrà tra poco più di un anno, il 30 giugno del 2022. C'è ancora tempo: il sogno di diventare qualcuno con la maglia della Dea, nonostante le promesse non mantenute, non è svanito.