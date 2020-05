La storia di Ogbonna: dalla grande paura agli scudetti con la Juve

Angelo Ogbonna, oggi, spegne 32 candeline. Un passo importante e non scontato, considerando quanto accaduto il 22 dicembre del 2008. Ovvero quando attraversando il torrente Sangone all’altezza di Beinasco, alle porte di , il difensore ciociaro perdeva il controllo della sua Smart finendo direttamente nel fiume.

Paura, e che paura, confluita in un trauma toracico con contusioni polmonari bilaterali e una ferita lacerocontusa della parete toracica anteriore.

Insomma, uno spavento enorme, ricordato così dall'attuale difensore del al 'Mirror'.

"Sono fortunato a poterlo raccontare. Stavo andando all’aeroporto in macchina in piena notte e mi sono addormentato. Mi sono svegliato e mi sono reso conto di essere dall’altro lato della strada. È stata una cosa velocissima. Ho preso una staccionata e sono finito nell’acqua di un torrente. Ero su un ponte".

Un lieto fine caratterizzato anche e soprattutto dalla prontezza di chi, all'alba, frequentava lo stesso tragitto.

"C’era una persona dietro di me che mi ha detto "non ho più visto la tua macchina’. Aveva notato che stavo sbandando e magari si è spaventato, si stava chiedendo cosa stessi facendo. Poi non ha più visto la mia macchina, ma mi ha salvato. Ha guardato sull’asfalto e ha visto un detrito della mia auto. A quel punto ha capito cosa stava succedendo e ha chiamato i servizi di emergenza. E poi…non l’ho visto mai più. Non so neanche come si chiamasse".