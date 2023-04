La stagione di Viti al Nizza: ha giocato appena 748 minuti

Dopo un buon avvio di stagione, l'ex Empoli ha trovato pochissimo spazio al Nizza: ha giocato 54 minuti negli ultimi sei mesi.

Tra i talenti nostrani che hanno lasciato di recente il palcoscenico della Serie A, merita sicuramente un'analisi il percorso di Matteo Viti.

Da rivelazione con la maglia dell'Empoli nell'anno d'esordio in massima serie alle difficoltà, riscontrabili in termini di scarso minutaggio, sin qui trovate in Francia.

Proprio così perché Viti, dopo essere cresciuto nel vivaio dei toscani, ha esordito in prima squadra nella stagione 2020/21 in Serie B, prima di ritagliarsi un ruolo da protagonista l'anno dopo in A.

La sua prima - e ad oggi unica - annata al primo livello del calcio italiano è stata da incorniciare. In primis a livello di squadra con l'Empoli che ha centrato la missione salvezza, ma anche dal punto di vista personale: il classe 2002 ha collezionato 20 presenze ufficiali in campionato di cui 16 da titolare, destando una grande impressione.

E non sono stati in pochi ad accorgersi della precocità e della qualità di questo difensore, entrato prontamente nel giro della Nazionale Under di Nicolato con cui ha già giocato 6 partite.

L'Italia, ma non solo. In estate, come da copione, gli estimatori del ragazzo hanno bussato la porta di casa Empoli, con il Nizza capace di mettere sul piatto gli argomenti giusti per dare il la ad una trattativa che ha portato il calciatore in Costa Azzurra.

Trasferitosi a titolo definitivo - a fronte di un esborso da 13 milioni di euro più una percentuale del 10% su una futura rivendita - il ragazzo di Borgo San Lorenzo sta vivendo la classica stagione di apprendistato.

Nuovo Paese, nuovo calcio, nuovi ritmi. Tutto da assimilare alla voce 'esperienza'. Un insieme di tasselli da far combaciare anche passando attraverso le difficoltà che, nel suo caso, hanno portato ad un impiego assai risicato.

Con il Nizza ha giocato 9 partite in Ligue 1 e 3 in Conference League, totalizzando soltanto 748' sul rettangolo verde. Dopo un buon avvio, culminato con il picco raggiunto nel mese di ottobre dove ha giocato 4 partite consecutive segnando anche contro il Troyes, Viti è finito progressivamente ai margini.

Dal mese di novembre, l'ex Empoli ha giocato appena 32' in campionato e 23' in Conference League. In soldoni meno di un'ora in 6 mesi. Decisamente troppo poco.