La rivelazione di Klopp: "Vicino al Bayern in due occasioni"

Finale di stagione decisamente incandescente per il Liverpool che, dopo aver già infilato in bacheca la Carabao Cup, è ancora in piena corsa su tre fronti.

E se in Premier League serve una vera e propria impresa per recuperare al City tre punti in sole giornate, i Reds si apprestano a disputare altre due finali: contro il Chelsea in FA Cup e, soprattutto, contro il Real Madrid in Champions League.

L'articolo prosegue qui sotto

Musica per le orecchie di Jurgen Klopp che - fresco di rinnovo di contratto - punta ad allargare il proprio palmares da quando si è insediato al timone tecnico degli inglesi.

E proprio il tecnico tedesco ha confermato nel corso di un'intervista al 'The Telegraph' di essere stato vicino, in passato, alla panchina del Bayern Monaco:

"Potevo passare al Bayern in un paio di occasioni. Probabilmente avrei vinto più titoli nella mia carriera, o almeno le possibilità erano buone. Ma non l'ho fatto. Avevo un contratto qui e non l'ho fatto".

L'ex allenatore del Borussia Dortmund guida il Liverpool dall'ottobre del 2015 e, ad oggi, ha vinto 5 trofei: una Champions League, una Premier League, un Mondiale per Club, una Supercoppa europea e una Carabao Cup. Con il chiaro intento di incrementare il bottino.