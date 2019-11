La MLS precisa: "Garber non ha detto che il Milan ha preso Ibrahimovic"

Dan Courtemanche, il vice presidente esecutivo del reparto comunicazione della MLS, precisa: "Il Milan non ha preso Zlatan Ibrahimovic".

Nella serata di giovedì hanno fatto scalpore in , e non solo, le parole di Don Garber, Commissioner della MLS. Le frasi facevano presagire un presunto accordo già in essere tra il e Zlatan Ibrahimovic ma, evidentemente, non era questo il senso che Garber voleva dare alle sue parole.

Despite many erroneous reports, Commissioner Don Garber did not state that AC Milan was signing Zlatan Ibrahimović. The complete interview with ESPN can be found at the link below. https://t.co/go2hHH188B — Dan Courtemanche (@courtemancheMLS) November 7, 2019

Come conferma infatti Dan Courtemanche, vice presidente esecutivo del reparto comunicazione della MLS, Don Garber non ha detto che il Milan ha acquistato Zlatan Ibrahimovic.

In pratica, la MLS stessa tiene a precisare che non si è parlato di un acquisto, ma di una sorta di corteggiamento serrato del Milan nei confronti di Ibrahimovic. Questo non è stato smentito: Zlatan è nel mirino del club rossonero.

Le sue parole a 'EAPN' hanno fatto il giro del mondo, proprio perché erano parecchio spinte. Ma adesso la MLS spiega il vero senso delle parole di Garber, con buona pace dei tifosi rossoneri che, immaginiamo, stanno già pregustando il ritorno di uno dei loro idoli del recente passato.